VIDEO: Johnny Depp a cântat "Working Class Hero" de la John Lennon cu prilejul Zilei Pământului

Johnny Depp a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare a Zilei Pământului oferind publicului un moment muzical inedit. Chitaristul Hollywood Vampires a realizat un cover al piesei lui John Lennon, "Working Class Hero", o alegere cât se poate de potrivită în contextul pandemiei de coronavirus.

Duminica aceasta a avut loc "Pathway to Paris Earth Day 50: A Virtual Festival for our Planet", eveniment caritabil transmis live pe Instagram, la care au participat artiști precum Michael Stipe, Flea, Patti Smith, Ben Harper și Cat Power, printre alții. Johnny Depp, inclus și el pe afișul festivalului, a folosit acest prilej pentru a interpreta o piesă a unuia dintre eroii săi muzicali, John Lennon.

Depp a interpretat piesa "Working Class Hero", lansată în 1970 și inclusă pe albumul de debut solo al lui Lennon, "Plastic Ono Band".

"Cred că este o piesă revoluționară. Cred că este pentru oameni ca mine, care sunt din clasa muncitoare, care sunt procesați în malaxorul clasei de mijloc, sau în marea mașinărie a societății. Vine din propria experiență și sper că este un semn de avertisment pentru oameni", declara John Lennon în 1971, într-un interviu acordat pentru revista Rolling Stone.

Johnny a interpretat "Working Class Hero" într-o versiune simplificată, la finalul prestației trimițând pupici publicului de acasă.

VIDEO: Johnny Depp - "Working Class Hero"

Johnny Depp și-a făcut cont pe Instagram luna aceasta, deschizând dialogul cu publicul cu un video de 8 minute, în care își justifică alegerea de a se alătura utilizatorilor acestei rețete de socializare. Potrivit actorului, decizia a fost influențată de dorința de a fi mai aproape de public în această perioadă de criză provocată de COVID-19.

"Amenintarea acestui inamic invizibil a provocat deja tragedii incomensurabile și daune vieților oamenești", spune Johnny Depp în discursul său, invitându-și cei peste 3 milioane de urmăritori "să aibă grijă unul de celălalt".

Ulterior acestui mesaj, Johnny a publicat pe contul de Instagram un cover al piesei "Isolation" de la John Lennon, pe care l-a înregistrat împreună cu Jeff Beck.