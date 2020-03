Norah Jones ne cântă "Patience" de la Guns N' Roses pentru a ne ridica moralul - VIDEO

Norah Jones a înregistrat un cover după o piesă cu un mesaj extrem de potrivit în contextul crizei provocate de coronavirus. Melodia se numește "Patience", este din repertoriul Guns N' Roses, și vine împreună cu un mesaj de încurajare și un îndemn la responsabilizare din partea artistei.

Norah Jones se alătură artiștilor care aleg calea muzicii pentru a ridica moralul celor afectați de coronavirus. Artista a înregistrat live un cover după single-ul "Patience" de la Guns N' Roses, mărturisind că este o piesă pe care a ascultat-o recent și care a făcut-o să se simtă mai bine. Cu acest prilej, Norah ne-a încurajat să facem donații, dacă situația financiară ne-o permite, și să stăm acasă, pentru a sprijini eforturile medicilor.

"Vă rog, stați acasă, drept angajament de responsabilitate socială față de profesioniștii noștri din domeniul medical"

"Bună tuturor. Sper că sunteți cu toții bine în aceste vremuri ciudate. Dacă vă aflați în poziția de a face o donație, sunt multe organizații care distribuie mâncare și provizii celor aflați în nevoie. Feeding America, MusiCaresFoundation sunt câteva dintre ele. Și vă rog, stați acasă, drept angajament de responsabilitate socială față de profesioniștii noștri din domeniul medical. Am auzit o piesă ieri care m-a făcut să mă simt bine și e o melodie pe care mi-am dorit întotdeauna să o interpretez. Așa că am încercat un cover. Vă trimit iubirea mea tuturor, Norah"

VIDEO: Norah Jones - "Patience" (cover Guns N' Roses)

Norah Jones va lansa în luna mai un nou material de studio, intitulat "Pick Me Up Off The Floor". Primul single extras de pe disc se numește "I'm Alive" și a fost lansat împreună cu un videoclip intim ,ce poate fi urmărit pe InfoMusic.

Norah Jones are în palmares 9 premii Grammy și peste 50 de milioane de albume vândute la nivel internațional. Într-un top realizat de publicația americană Billboard, a fost declarată ”cea mai înzestrată artistă de jazz a decadei 2000 - 2009”. Discul ei de debut, ”Come Away with Me” (2002), a fost certificat cu diamant, înregistrând vânzări record de 26 de milioane de copii. Au urmat ”Feels Like Home” (2004), ”Not Too Late” (2007), ”The Fall” (2009), ”Little Broken Hearts”(2012) și ”Day Breaks” (2016), toate apreciate de public, însă cu un succes comercial mai redus, comparativ cu primul material.