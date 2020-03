Duffy revine cu "Something Beautiful" și un mesaj de încurajare pentru cei din carantină - AUDIO

Duffy a apelat la BBC Radio 2 pentru a oferi publicului un cadou muzical. Artista i-a trimis un mail DJ-ului Jo Whiley în care și-a exprimat dorința de a-i oferi spre difuzare o piesă nouă. Melodia se numește "Something Beautiful", nu a fost lansată oficial și nici nu există planuri pentru a o lansa, însă este un gest pe care și-a dorit să îl facă pentru a le aduce puțină bucurie celor care sunt acum în izolare în contextul stopării răspândirii COVID-19.

În mesajul ei, Duffy amintește și de mărturisirea făcută în urmă cu trei săptămâni. Artista dezvăluia atunci că a fost "violată, drogată și sechestrată" și că va oferi publicului mai multe detalii într-un viitor interviu audio. În acest nou mesaj, Duffy anunță că interviul audio nu va mai avea loc, pentru că îi este mai greu decât a crezut să vorbească despre ce s-a întâmplat.

