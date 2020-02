Adam Lambert şi-a aniversat ziua de naştere recent şi intră într-o nouă etapă a vieţii sale, marcată de noul album "Velvet". Acesta debutează în martie 2020 şi este prefaţat de un single funky, "Velvet". Este o colaborare cu Nile Rodgers, care se poate asculta în articol.

"Roses" este cel mai nou single de pe viitorul album al lui Adam Lambert, "Velvet". Discul va sosi pe 20 martie şi este al patrulea din cariera artistului, cunoscut şi pentru colaborarea cu Queen, din postura de solist. De pe viitorul LP am mai putut asculta şi piesele "Superpower", "Comin in Hot" şi "Feel Something". Noul single sună a disco şi funk, având o chitară şi un bas care dictează un ritm vibrant şi dansabil, peste care este suprapusă vocea suavă a lui Adam.

Noul track a fost compus alături de Fred Ball şi Ked Kross, pentru a fi apoi produs de Ball. Adam şi Nile Rodgers au mai colaborat pe piesa "Shady" de pe albumul "Tresspassing". În plus cei doi apar şi pe melodia lui Avicii "Lay Me Down". Albumul din 2020 are următorul tracklist:

1. Velvet

2. Superpower

3. Stranger You Are

4. Loverboy

5. Roses feat. Nile Rodgers

6. Closer to You

7. Overglow

8. Comin in Hot

9. On the Moon

10. Love Don't

11. Ready to Run

12. New Eyes

13. Feel Something

Adam Lambert va începe în aprilie 2020 o rezidenţă în Las Vegas la Venetian. Ulterior va pleca în turneu în Europa pentru a promova materialul "Velvet". Va ajunge pe arene mari precum Wembley, dar şi la Manchester Pride Festival în august. Turneul se încheie în Helsinki pe 12 septembrie. Pe 27 februarie Lambert va cânta alături de Queen şi Alice Cooper în cadrul galei Fire Fight Australia, un concert caritabil organizat în Sydney. Veniturile din bilete vor fi donate pentru combaterea incendiilor de pădure din Australia.

Artistul a împlinit 38 de ani pe 29 ianuarie şi este activ muzical din 2001. A devenit celebru în 2009, prin participarea la sezonul 8 din "American Idol". În acelaşi an a lansat albumul de debut "For Your Entertainment", care a ajuns pe locul 3 în topul US Billboard 200. Din 2011 Adam Lambert este solist al trupei Queen, în formula "Queen + Adam Lambert".