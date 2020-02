Mastering the Music Business 2020 - Cum să devii un artist de succes în 10 workshop-uri

În perioada 17 - 19 martie, cea de-a cincea ediție a conferinței Mastering The Music Business (MMB) va transforma Bucureștiul în kilometrul 0 al industriei muzicale. Capitala devine locul în care artiști din toate genurile muzicale se vor întâlni și vor avea ocazia să împărtășească idei cu profesioniști de succes din țară și din străinătate. Află detalii despre workshop-urile de anul acesta.

Anul acesta, ziua dedicată workshopurilor va fi 17 martie. Acestea vor fi susținute de specialiști cunoscuți din industrie care vor aborda teme de interes într-un mod mult mai aplicat și la subiect. Printre altele, participanții vor învăța tehnici de scriere a unui cântec, vor înțelege mai bine legislația, vor învăța cum să realizeze conținut multimedia și cum să-l amplifice și vor afla cum să organizeze un festival prin jocuri de business.

Cum să scrii versuri memorabile

Când vine vorba despre cântece bune, rimele nu sunt totul. Dan Byron, solistul și omul din spatele versurilor trupei byron, revine pentru al treilea an consecutiv cu workshop-ul de songwriting. Dan va vorbi despre știința de a scrie un cântec, despre modalitățile prin care artiștii pot scrie muzică și versuri controlat, despre resursele disponibile și despre miturile dezvoltate în jurul ideii de songwriting.

Un vis devenit realitate: educație financiară pentru artiști

Dacă ar trebui ca artiștii să voteze cea mai complicată parte a meseriei lor, nu ar fi o surpriză ca răspunsul tuturor, la unison, să fie: bugetele, ANAF-ul și legislația mereu în schimbare. Tocmai de aceea, unul dintre cele mai așteptate workshop-uri din cadrul conferinței Mastering the Music Business este cel dedicat legislației și politicilor fiscale - Legislation and fiscal policy. Iulia Popovici, jurnalist, curator și critic de artă, cunoscută pentru expertize și diagnoze culturale, (inclusiv privind regimul fiscal al lucrătorilor culturali) va traduce cadrele legislative și nu numai din legaleză pe înțelesul tuturor.

Anca Lupeș, fondator al conferinței Mastering The Music Business, spune că "nefiind un domeniu asociat cu creativitatea, artiștii preferă să nu se gândească prea mult la aspectele financiare și legislative ale industriei în care activează. Dar ele există și îi afectează independent de voința lor. Workshopul Iuliei aduce puțină lumină în viața boemă a artiștilor și le arată că lucrurile nu sunt așa de grele precum par, mai mult, îi va ajuta să devină artiști compleți."

Jocuri pentru management artistic și organizarea unui festival

Dacă lucrezi în industria muzicală știi deja că organizarea unui festival sau managementul unui artist nu sunt floare la ureche, dar pot deveni. Ekaterina Bazhanova, unul dintre cei mai cunoscuți manageri artistici independenți din Rusia, va susține în cadrul conferinței MMB două workshopuri dedicate celor două subiecte - The Artist Management Game și The Festival Game. La baza acestor workshopuri vor sta două jocuri dezvoltate chiar de Ekaterina, jocuri care simulează situații reale din business și ajută participanții să înțeleagă principiile, dar și procesul decizional din spate.

Conținutul - liantul dintre artist și fani

Andras Bodrogi, specialist certificat YouTube și trainer partener al Google Ground Budapest, va ajuta participanții să înțeleagă importanța comunicării online, dar mai ales a conținutului video ca parte a planului de promovare prin workshopul - Boost Your Content! Multi-format content planning and creation for multi-platform activation. Cei care participă vor învăța despre cum să planifici și să creezi conținut, cum să-l multiplici în diferite formate și cum să construiești o strategie care să țină cont de resursele de timp și de bani ale fiecărui artist în parte.

Ziua dedicată workshop-urilor este prima din cele 3 zile ale conferinței Mastering the Music Business. Ele se vor desfășura la Hotel Caro, luni, 17 martie, iar lista completă a celor 10 workshop-uri este disponibilă pe site-ul oficial al Mastering The Music Business.