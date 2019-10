Eminem a fost investigat de serviciile secrete pentru versuri amenințătoare la adresa familiei Trump

Serviciile secrete americane l-au investigat pe Eminem cu privire la o serie de versuri inadecvate la adresa președintelui SUA și a fiicei sale, Ivanka Trump. Rapper-ul american a fost luat la întrebări în urma unei sesizări a unui angajat al TMZ.

În 2018, Eminem lansa albumul "Kamikaze", un disc surpriză ce a creat multă rumoare prin conținutul pieselor sale. Pe acest material a fost inclusă și piesa "The Ringer", în versurile căreia rapper-ul american dezvăluia codat că Donald Trump a cerut ca el să fie investigat de serviciile secrete: "Cause Agent Orange just sent the Secret Service / To meet in person to see if I really think of hurting him." (în traducere: "Pentru că Agentul Portocaliu tocmai a trimis Serviciile Secrete / Pentru a mă întâlni în persoană și a vedea dacă chiar am de gând să-i fac rău").

La momentul respectiv, Serviciile Secrete au refuzat să spună dacă agenții l-au vizitat într-adevăr pe Eminem, citând politica lor de a nu comenta sau de a confirma "absența sau existența unor investigații specifice".

Potrivit Buzz Feed News, care a depus anul trecut o solicitare a unei clarificări în baza Legii privind libertatea informațiilor (Freedom of Information Act), serviciile chiar l-au investigat pe Eminem, dezvăluirea fiind făcută săptămâna aceasta.

De unde a pornit totul?

În documentele obținute de Buzz Feed din partea Serviciilor Secrete se menținează că pe 15 decembrie 2017, în ziua lansării albumului "Revival", un cetățean îngrijorat a raportat faptul că Eminem are o piesă nouă, intitulată "Framed", ce are "un conținut inadecvat la adresa Președintelui Donald Trump și comentarii amenințătoare la adresa Ivankăi Trump". Persoana care a făcut sesizarea a fost un angajat al TMZ, o publicație tabloidă americană, recunoscută pentru dezvăluirile sale adesea șocante.

Potrivit aceluiași document obținut de Buzz Feed, în piesa lui Eminem se făcea referire la o crimă:

"Donald Duck’s on as the Tonka Truck in the yard. But dog, how the fuck is Ivanka Trump in the trunk of my car? … ‘ cause I feel somewhat responsible for the dumb little blonde Girl, that motherfuckin ‘ baton twirler that got dumped in the pond, Second murder with no recollection of..." " (în traducere) Donald Duck e pe fir în timp ce Tonka Truck e în curte / Dar, câine, cum dracului se face că e Ivanka Trump în portbagaj?”...pentru că mă simt cumva responsabil pentru blonda aia mică şi proastă / C...a aia care a fost abandonată în lac, a doua crimă de care nu-mi amintesc..."

Eminem a avut comentarii întepătoare la adresa lui Trump și în cadrul festivalurilor Reading și Leeds din 2017, când a îndemnat publicul să strige "f*ck Trump", precum și în cadrul galei BET Hip Hop Awards, ce a avut loc pe 5 octombrie 2019.

Mai jos puteți asculta și piesele "The Ringer" și "Framed".