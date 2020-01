Bon Jovi a anunțat un nou album și un turneu alături de Bryan Adams

Bon Jovi a început anul 2020 în forță, anunțând un turneu alături de Bryan Adams, dar și un album nou. Anii '20 cei noi se vor simți ca anii '80 în acest ritm. Bon Jovi ajunge la materialul discografic cu numărul 15, despre care avem detalii în articol.

Atât noul turneu nord american alături de Bryan Adams, cât și noul album Bon Jovi se numesc "Bon Jovi 2020". Știu, sună a campanie prezidențială, dar departe de rockerul nostru italiano-american preferat așa ceva. Turneul începe pe 10 iunie în Tacoma, Washington și se încheie pe 27 și 28 iulie cu 2 mega show-uri la Madison Square Garden în New York. Bryan Adams va fi alături de trupa lui Jon Bon Jovi în 16 dintre cele 18 reprezentații.

Cât despre LP, el ar trebui să sosească "cândva pe parcursul acestui an". Mai mult decât atât, fiecare persoană care va merge la concert va primi gratuit un CD cu noul LP. Un single de pe disc a fost ascultat deja, "Unbroken", lansat în noiembrie anul trecut. A fost un release despre soldații care revin acasă din teatrul de luptă, plini de cicatrici și stres post traumatic. Toate veniturile generate de piesă au fost donate pentru veteranii conflictelor armate din SUA.

Bon Jovi a fost numit de Pollstar drept una dintre trupele cu cele mai populare turnee din lume. Asta pentru că a vândut aproape 10 milioane de bilete doar în ultimul deceniu. Grupul introdus deja în Rock and Roll Hall of Fame își va lansa viitorul album prin casa de discuri Island Records.

Bon Jovi lua ființă în 1983 și a continuat să ne încânte pe parcursul a 3 decenii. În 2018 era introdus în Rock and Roll Hall of Fame și are o carieră plină de realizări: 130 de milioane de albume vândute, peste 2700 de concerte în 50 de țări, în fața a 34 de milioane de fani. Formația a primit premiul Award of Merit la American Music Awards în 2004, iar Jon Bon Jovi și Richie Sambora au fost introduși și în Songwriters Hall of Fame în 2009.

Trupă a cântat la București în vara trecută, aducând laolaltă 50.000 de oameni în Piață Constituției pentru a ascultă hituri că "It's My Life", "Bad Medicine" sau "Livin' on a Prayer".