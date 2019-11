Vocea României 2019: ce concurenți au trecut de prima rundă de knock-out

Prima seară a confruntărilor de la Vocea României 2019 a avut loc pe 1 noiembrie. Antrenorii au făcut primele eliminări și au ales concurenții care merg în etapa următoare a competiției vocilor. Află despre cine este vorba și urmărește înregistrările video.

Concurenții celui de-al nouălea sezon Vocea României au oferit pe scenă interpretări de neuitat, care i-au încântat pe Horia, Irina, Smiley și Tudor și i-au pus în dificultate în momentul alegerilor. Dintre concurenții care au intrat în ring, antrenorii i-au ales doar pe cei în care au văzut și au simțit potențialul de a ajunge cât mai aproape de marele trofeu. Show-ul le-a adus românilor emoție, efervescență, bucurie și le-a asigurat o seară de vineri în care muzica s-a îmbinat perfect cu dansul și cu discuțiile savuroase ale antrenorilor.

În cadrul acestei etape, fiecare antrenor și-a grupat concurenții în serii de câte trei. Aceștia au avut de interpretat fiecare câte o piesă, urmând ca la finalul tuturor celor trei interpretări, antrenorul echipei respective să aleagă un singur concurent.

Cele cinci trio-uri de la Vocea României 2019 i-au adus pe scenă pe următorii concurenți:

Echipa Horia: Mălina Ciarnău & Chris Tapor & Elena Bozian Echipa Irina: Mihaela Romilă & Lavinia Băjinaru & Bogdan Dumitraș Echipa Smiley: Dragoș Alecsa & Daniel Tudor & Renee Santana Echipa Tudor: Natalia Sălăgean & Dragoș Moldovan & Britta Seidner și Mădălina Horeanu & Maria Farcaș & George Aghinea

Seara a început cu echipa lui Smiley. Dragoș Alecsa, Daniel Tudor și Renee Santana au fost primii concurenți ce au urcat pe scenă, în etapa knockout-urilor. Intenția antrenorului, pe lângă crearea unor momente memorabile, a fost aceea de a-i face să aibă mai multă încredere în ei.

Renee Santana a fost prima din grup care a urcat pe scenă. Concurenta a interpretat piesa "Karma Police".

Dragoș a interpretat piesa lui James Bay, "Hold Back The River".

Ultimul, dar nu cel din urmă, Daniel a arătat din nou că se pricepe la rap cu piesa lui Eminem, "Sing For The Moment".

Tudor Chirilă l-a felicitat pe Smiley pentru alegerile muzicale, menționând că a fost mai pe vibe-ul primilor doi concurenți. Recomandarea Irinei a fost Renee Santana, iar Horia a apreciat diversitatea momentului.

"Ați fost așa cum mi-aș fi dorit să vă văd", a spus Smiley.

Antrenorul a ales să meargă mai departe cu Renne. Din păcate, Dragoș și Daniel au părăsit competiția, nefiind aleși de niciunul dintre ceilalți antrenori.

A urmat echipa lui Tudor Chirilă și cei trei concurenți ai săi: Natalia Sălăgean, Dragoș Moldovan și Britta Seidner. Acesta a adus în fața publicului un moment diversificat și a surprins audiența. În timpul repetițiilor, antrenorul a vorbit despre cei trei concurenți, menționând că Natalia este extrem de serioasă, doar Dragoș, din toată competiția, poate cânta piesa aleasă, iar Britta încearcă prea mult să cânte organizat în loc să își asculte emoțiile.

Natalia Sălăgean a interpretat piesa "Love, Reign o'er Me".

Dragoș a adus metal-ul pe scena de la Vocea României cu piesa celor de la Judas Priest, "Painkiller".

Britta Seider a creat melancolie și emoție cu melodia lui Nina Simone, "The Other Woman".

"Am simțit o emoție specială din partea Brittei. Am simțit un fior foarte dulce, care mi-a plăcut. Un fior pe care mai vreau să-l aud. Tudor n-a dat partituri ușoare. Ăsta este cel mai bun lucru care s-a întâmplat. A scos din ei ce a fost mai bun", a spus Horia Brenciu.

Tudor a mers mai departe cu vocea metal, Dragoș. Natalia și Britta au ieșit din competiție.

Irina și concurenții săi au fost următorii în prima rundă de knockout-uri. Trio-ul său a fost format din Mihaela Romilă, Lavinia Băjinaru și Bogdan Dumitraș.

Mihaela a cântat piesa "Man Down", varianta Zhaviei.

Lavinia a emoționat și cutremurat publicul cu piesa "Cine iubește și lasă".

Piesa lui Bruno Mars, "Finesse", în interpretarea lui Bogdan Dumitraș, a încheiat primul KO din echipa Irinei.

Horia a remarcat dorința lui Bogdan de a cânta, dar a fost de părere că bătălia se va da între fete. Tudor a simțit limitarea de sus a ambitusului în vocea lui Bogdan. Tot despre Bogdan a vorbit și Irina. Antrenoarea a considerat că a făcut o greșeală în ceea ce privește alegerea piesei. A vrut să și-o repare și a ales să meargă mai departe cu el. Mihaela și Lavinia au părăsit competiția.

Echipa lui Horia i-a scos la înaintare pe Mălina Ciarnău, Chris Tapor și Elena Bozian. Antrenorul a vrut să scoată la suprafață alte fațete ale concurenților.

Mălina a cântat piesa "Never Tear Us Apart" a celor de la INXS.

Chris Tapor a ajuns la inima publicului cu cântecul lui Frank Sinatra, "I've Got You Under My Skin".

Elena Bozian a încheiat duelul echipei lui Horia Breciu cu piesa "Crazy".

Tudor a fost de părere că a fost mai multă cântare la fete, în timp ce la Chris a fost mai multă teatru.

"Dacă aș fi Horia, aș merge cu Chris", a comentat Smiley.

Horia a mers mai departe cu Elena, decizie care i-a surprins pe ceilalți antrenori. Chris și Mălina au părăsit competiția.

Ultimul trio al serii a fost cel din echipa lui Tudor. A doua serie de concurenți a fost formată din Mădălina Horeanu, Maria Farcaș și George Aghinea.

Mădălina a fost prima concurentă din cel de-al doilea KO. Aceasta a interpretat "Love Is Blindness".

George a cântat "If I Get High" a celor de la Nothing But Thieves și a cucerit audiența.

Maria Farcaș a încheiat seara cu piesa Florence and the Machine, "Lover To Lover".

Irina a fost impresionată de vocea lui George. Smiley a apreciat toate cele trei momente, observând muncă depusă în crearea lor. Tudor a ales să meargă în etapa următoare cu George. Smiley și Irina au apăsat butonul cu intenția de o salva pe Maria, iar concurenta a mers în echipa lui Smiley.