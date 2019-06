My Chemical Romance se va reuni, conform unei scăpări a lui Joe Jonas

Una dintre cele mai populare trupe ale curentului emo de la începutul anilor 2000, My Chemical Romance se pregăteşte de reuniune. Informaţia a fost dezvăluită din greşeală de Joe Jonas în cadrul unui interviu recent. Avem detalii în articol.

My Chemical Romance a fost o formaţie emo/alternative rock care a activat între anii 2001 şi 2013. A avut 4 albume, primind discuri de platină în SUA şi Marea Britanie. Cât despre zvonul cel nou, Joe Jonas, poate cel mai cunoscut membru al grupului The Jonas Brothers a acordat săptămâna trecută un interviu celor de la Kiss FM UK. Iată ce a spus în cadrul interviului:

Am o bârfă. My Chemical Românce repetau aproape de noi în New York recent, ceea ce m-a uimit. Am crezut că se despărţiseră, deci... asta e bârfa.

Puteţi vedea momentul în înregistrarea de mai jos a interviului la minutul 6:15:

My Chemical Romance se destrăma în anul 2013, iar Gerard Way, solistul trupei îşi începea cariera solo. De atunci fanii trupei au tot sperat să vadă o reuniune a legendelor curentului emo. Gerard Way răspundea solicitărilor în luna februarie a acestui an, spunând că îi e dor să cânte cu foştii colegi, dar nu crede că asta se va întâmpla.

În 2017 Way era de altă părere şi la o reuniune cu ceilalţi muzicieni se declara deschis la o colaborare. Artistul a fost foarte ocupat în ultima vreme, odată cu implicarea sa în realizarea serialului "The Umbrella Academy", lansat de Netflix cu câteva luni în urmă. Gerard Way este creatorul benzilor desenate care au stat la baza poveştii cu super eroi devenită serial.

În ultima săptămână albumul My Chemical Romance "Three Cheers for Sweet Revenge" a împlinit 15 ani, iar foamea fanilor pentru material nou e nestăvilită. MCR a mai primit o propunere de reunire la The Warped Tour, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de eveniment, dar fără succes. Repetiţiile confirmare de Joe Jonas dau totuşi speranţe noi fanilor.

Între timp Gerard Way şi Netflix au început să lucreze la sezonul 2 al "The Umbrella Academy".