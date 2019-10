Ultimul concurent din audițiile pe nevăzute de la Vocea României 2019 a schimbat regulile jocului

Vineri seară, chiar dacă aveau câte 15 voci în echipă, antrenorii nu au rezistat atunci când au auzit interpretarea ultimului concurent și s-au întors cu toții pentru a-l atrage în echipa lor. A fost o ediție plină de energie, de momente care au ridicat publicul în picioare și de decizii surprinzătoare.

Concurentul în discuție este Andi Țolea, elev în vârstă de 18 ani. Pentru el, muzica reprezintă un refugiu și l-a ajutat să treacă peste momentele grele din viață. Andi și-a pierdut mama în lupta cu cancerul, iar apariția la Vocea României a făcut-o în onoarea sa. Aceasta credea în talentul fiului său și își dorea să îl vadă pe marile scene ale lumii. Tânărul "lucrează" atât la îndeplinirea dorinței mamei, cât și la realizarea propriului vis, acela de a avea o carieră muzicală. În acest sens, Andi face parte parte dintr-o trupă de rock alternativ ce se numește Rules of Silence, trupă ce își creează melodii originale.

În parcursul său muzical, Andi a poposit și la Vocea României, o oportunitate de a fi văzut și auzit. Deși a fost ultimul concurent din competiție, iar antrenorii aveau deja echipele formate, momentul tânărului a fost spectaculos și i-a făcut pe cei patru jurați să se întoarcă. Concurentul a interpretat piesa "Make It Rain" și emoția cu care a cântat, laolaltă cu talentul vocal, i-au impresionat pe antrenori. În acea clipă nu a mai contat faptul că echipele erau complete. Horia, Irina, Smiley și Tudor nu au putut lăsa o asemenea voce să le scape printre degete.

Irina a spus următoarele:

"Eu pot să zic doar un singur lucru, și cred că va fi destul. Imaginează-ți că toți dintre noi au echipele deja formate. Eu știu c-o să mi-o iau grav pentru că am apăsat pe buton. Eu am încălcat niște reguli pentru tine și i-am convins și pe colegii mei să încalce aceste reguli pentru tine. Dacă pentru tine ăsta nu-i un argument...Eu mi-aș dori foarte mult să vii în echipa mea pentru că îmi place vocea ta, îmi place cum te joci pe note și te aștept să lucrăm împreună. Și nu uita ca datorită mie ai întors patru scaune".