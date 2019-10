Ultima seară a audițiilor pe nevăzute de la Vocea României 2019

Audițiile pe nevăzute de la Vocea României 2019 au ajuns la final. Află care sunt concurenții ce completează echipele și citește rezumatul serii de 25 octombrie.

Echipele de la Vocea României 2019 arată acum astfel:

Aneta Gașpar - Personal Jesus

Aneta are 22 de ani și este pasionată de muzică din copilărie, însă timiditatea a împiedicat-o să își dezvolte această latură. Totodată, Aneta este de părere că muzica reprezintă și un fel de intimitate deoarece în momentul în care cântă își expune o parte din sufletul ei. Pe scena de la Vocea României concurenta a cântat "Personal Jesus", într-o versiune diferită fața de piesa originală și i-a convins pe Tudor și Horia.

"Mi-a plăcut foarte mult interpretarea ta pentru că s-a jucat cu niște opțiuni", a spus Tudor, considerând, de asemenea, că Aneta are un bun gust în a aborda partituri într-un mod diferit.

Deși Horia s-a luptat în argumente și glume, Aneta a considerat că echipa lui Tudor este cea mai potrivită pentru ea.

Amanda Aprotosoaei - "idontwannabeyouanymore"

Amanda are 18 ani și este originară din Cluj. A venit la Vocea României să le demonstreze celor care s-au îndoit de ea că are voce și este foarte talentată. A interpretat piesa lui Billie Eilish, "idontwannabeyouanymare" și a convins-o pe Irina.

Tudor Chirilă a ținut să precizeze că motivul pentru care nu s-a întors a fost faptul că deja are în echipa lui o voce asemănătoare. Smiley a apreciat vocea concurentei și a menționat că interpretarea sa fost una dureroasă. Irina Rimes a spus că nu a fost ușor să se întoarcă în acest moment ale misiunii, când echipa sa este aproape deja formată, dar a văzut potențial în vocea Amandei.

Lavinia Băjinaru - Canção do Mar

Lavinia este originară din Ploiești, are 30 de ani și este asistent manager într-o corporație. Deși este pasionată de muzică, a dorit să aibă o carieră sigură și din acest motiv a ales să lucreze într-o corporație. Totuși, a văzut în Vocea României o oportunitate de a-și fructifica dragostea pentru muzică. A urcat pe scenă și a interpretat "Canção do Mar", momentul său convingând-o pe Irina.

Antrenoarei i s-a părut curajoasă alegerea piesei și deși a fost de părere că Lavinia nu a dat tot ce poate, a văzut un potențial ce merită dezvoltat.

Oana și Răzvan Ailoae - "Like i'm gonna lose you"

Răzvan și Oana sunt soț și soție. Au dorit să trăiască împreună experiența de la Vocea României și au venit la audiții în formula de duet. Aceștia au mai fost la alte ediții ale emisiunii, însă nu au trecut de audiții. Au revenit mai pregătiți și cu forțe proaspete. Interpretarea lor a piesei "Like i'm gonna lose you" i-a făcut pe Tudor și Horia să apese butonul.

"Prea ați fost mișto!", le-a spus Chirilă, adăugând că bucuria cu care cei doi au cântat a fost demnă de apreciat.

Horia a fost surprins să vadă că duetul este format dintr-un bărbat și o femeie, admirând, în special, vocea lui Răzvan:

"Ai făcut foarte multe lucruri în acute, ceea ce e bine".

Oana și Răzvan au decis să meargă în echipa Brenciu deoarece se regăsesc mai mult în stilul său muzical.

Britta Seidner - "Give me one reason"

Britta este originară din Sibiu, are 34 de ani și este educatoare la o grădiniță. În mod paradoxal, teama de a urca pe scena de la Vocea României a fost cea care a motivat-o să participe la emisiune. Interpretarea piesei "Give me one reason" l-a convins pe Tudor în primele secunde.

Antrenorul a spus că este un risc să te întorci atât de rapid la un concurent, a recunoscut că aștepta la un moment dat o "explozie" în interpretare, dar vocea Brittei reprezintă o provocare pe care e dispus să o accepte.

Andi Țolea - Make it rain

Andi Țolea are 18 ani și este elev. Pentru el, muzica reprezintă un refugiu și l-a ajutat să treacă peste momentele grele din viață. Andi și-a pierdut mama în lupta cu cancerul, iar apariția la Vocea României a făcut-o în onoarea sa. Aceasta credea în talentul fiului său și își dorea să îl vadă pe marile scene ale lumii.

Andi a fost ultimul concurent din cadrul audițiilor pe nevăzute și, chiar dacă toți antrenorii aveau echipele formate, nu au putut să nu se întoarcă la vocea sa spectaculoasă.

"Noi aici suntem destul de legați unii de alții. Echipele erau formate. Irina a apăsat prima. Irina e obraznică. Toate echipele-s completate în momentul de față. Ai un antrenor obraznic în persoana Irinei, care a ales să se întoarcă prima, dar ai niște prieteni care la nevoie se cunosc și nu te vom lăsa singur cu Irina. Se întoarce unul, se întorc toți. Iată că suntem aici, fiecare dorind într-un fel sau altul să ajungi în echipa lui", a spus Tudor Chirilă.

Antrenorii au încercat să fie cât se poate de convingători, s-au luptat în argumente, au glumit, au desenat scheme prin care explicau cum funcționează echipele lor (Irina). Andi a ales să meargă în echipa celui care a vorbit cel mai puțin, iar acela a fost Smiley.

Ceilalţi concurenţi care nu au întors scaunele sunt următorii: