TOOL anunţă titlul noului album, "Fear Inoculum", aduce restul albumelor pe platformele de streaming

TOOL este unul dintre cele mai mari nume din rock-ul progresiv şi a intrat în panteonul formaţiilor care ne-au făcut să aşteptăm exagerat de mult timp pentru un nou album. Grupul este deja la cotele lui "Chinese Democracy" sau ale unui album de revenire Alice in Chains, dar în ultimele zile solistul Maynard Keenan a făcut lumină cu privire la noul material discografic, numit "Fear Inoculum".

Teasere cu privire la un nou album începuseră să fie afişate pe ecranele cu efecte speciale de la concertele TOOL din această vară. Totuşi albumul nu avea încă un nume şi tracklist, ci doar data de lansare, 30 august. Solistul formaţiei, şugubăţul James Maynard Keenan a apărut luni, pe 29 iulie la podcastul lui Joe Rogan şi a clarificat planurile trupei.

Am afla că se numeşte "Fear Inoculum" şi că data de 30 august este bătută în cuie. Au trecut mai bine de 13 ani de la ultimul album al trupei, "10.000 Days", lansat în primăvara lui 2006. Tot de la podcastul lui Joe Rogan am aflat că TOOL îşi va pune la dispoziţie discografia prin platformele de streaming. Maynard and co se ţinuseră departe de distribuţia digitală a muzicii în ultimele decenii.

Începând cu data de 2 august întreg catalogul TOOL vine pe Spotify, Apple Music şi alte servicii de gen. Cât despre motivul pentru care a trebuit să aşteptăm aşa mult un nou album, Maynard a fost evaziv în podcast. Au fost amintite tensiuni în trupă, o dispută legală cu casa de discuri, dar şi multe, multe alte proiecte. Pe lângă faptul că James Maynard Keenan este un prolific producător de vin, el a devenit şi scriitor, a jucat şi în câteva filme şi este solistul şi creierul a încă 2 trupe: Puscifer şi A Perfect Circle.

A Perfect Circle a lansat anul trecut albumul "Eat the Elephant", şi el aşteptat de fani peste un deceniu. Puscifer are la rândul său un nou LP în pregătire. TOOL e totuşi mai mult decât Maynard, având în compoziţie şi excelentul toboşar Danny Carrey şi pe chitaristul Adam Jones, care are 3 premii Grammy la activ. Jones este şi regizorul majorităţii clipurilor TOOL şi un artist vizual unic.

TOOL a cântat deja live 2 piese noi de pe "Fear Inoculum", "Invincible" şi "Descending", care în buna tradiţie a prog-rockerilor au peste 10 minute lungime.