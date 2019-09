Metallica şi-a anulat concertele următoare, după ce James Hetfield a intrat la dezintoxicare

Trupa Metallica a anunţat că şi-a anulat concertele din perioada următoare, din cauza problemelor solistului James Hetfield. Artistul a intrat la dezintoxicare şi îşi continuă lupta cu adicţia.

Concertele programate în Australia şi Noua Zeelandă au fost amânate pentru date ulterioare. Mesajul cu privire la problemele lui James Hetfield a fost semnat de către Lars Ulrich, Kirk Hammett şi Robert Trujillo. Iată cum sună acest mesaj postat pe Twitter:

Ne pare sincer rău să ne informăm fanii şi prietenii că trebuie să ne amânăm turneul din Australia şi Noua Zeelandă. Aşa cum mulţi dintre voi ştiu probabil, fratele nostru James s-a luptat cu dependenţa timp de mulţi ani. El a trebui să re-intre într-un program de tratament pentru a lucra la recuperarea sa. Intenţionăm să ajungem în zona voastră de pe glob cât mai curând, în măsura în care programul şi sănătatea ne-o permit. Vă vom anunţa de îndată ce vom putea.

Toţi posesorii de bilete la concertele amânate sau anulate vor primi banii înapoi. Problemele lui Hetfield cu dependenţa, în special de alcool au fost vizibile în legendarul documentar din 2004, "Some Kind of Monster". Documentarul era menit să prezinte înregistrarea albumului "St. Anger", dar a sfârşit prin a fi o cronică a tensiunilor din trupă, care a fost foarte aproape de destrămare la început de mileniu.

James Hetfield a mai intrat la dezintoxicare la începutul anilor 2000 şi a vorbit despre experienţă astfel în cadrul podcastului lui Joe Rogan:

Pierderea familiei mele... acesta este lucrul care m-a speriat atât de mult, acesta a fost punctul cel mai jos pe care l-am atins. Acela că familia mea avea să plece din cauza comportamentelor pe care le aduceam acasă din turneu. Am fost dat afară din casă de soţia mea, locuiam singur undeva, nu doream asta. Poate a fost parte din educaţia mea, familia mea s-a dezintegrat când eram copil. Tata a plecat, mama a murit, a trebuit să locuiesc cu fratele meu şi apoi... unde au dispărut lucrurile mele? Toate au plutit undeva departe şi nu doream asta. Orice se întâmplă trebuie să discutăm despre asta şi să facem lucrurile să meargă.

Metallica rămâne în continuare în cărţi pentru concertul caritabil "All Within My Hands" din martie 2020, dar şi secţiunea de turneu din America de Sud în aprilie 2020. Trupa formată în 1981 în Los Angeles a ajuns la Bucureşti la mijlocul lunii august în acest an, pentru un concert la Arena Naţională. Acolo a cântat un cover după Iris şi a încântat publicul de peste 50.000 de spectatori cu hituri ca "One", "Seek & Destroy", "Enter Sandman" şi "The Memory Remains".