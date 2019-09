Una dintre cele mai mari voci ale secolului, Celine Dion ar putea concerta în România vara viitoare. Vestea a venit chiar de la Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, într-un discurs despre planuri legate de Arena Naţională. Avem detalii în articol.

Artista de 51 de ani ar putea concerta în România vara viitoare, chiar pe Naţional Arena. Deocamdată totul este în faza de solicitare trimisă de impresarii artistei spre Primăria Capitalei. Surse citate de Libertatea indică faptul că Primăria şi impresarii lui Celine Dion au convenit ca evenimentul să aibă loc în luna iulie a anului 2020. Trebuie discutat totuşi cu Federaţia Română de Fotbal, pentru a putea organiza concertul astfel încât să nu se intersecteze cu calendarul fotbalistic.

În plus, România va fi una dintre ţările gazdă pentru meciurile de la EURO 2020 şi trebuie luat în calcul şi acest aspect. Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc la Bucureşti pe 30 noiembrie 2019, iar România va găzdui meciuri pe 14 iunie, 18 iunie, 22 iunie, dar şi 29 iunie, din câte ştim în acest moment. În ce priveşte declaraţia Primarului General, iată spusele sale cu privire la concert şi evenimentele sportive:

Prioritate au competiţiile sportive, sub nicio formă nu dorim să le punem în pericol, dar sunt şi solicitări care merită să fie analizate, pentru organizarea unor alte tipuri de evenimente, mari concerte. Avem acum, spre exemplu, venită solicitarea la PMB – Direcţia Investiţii, din partea impresarilor unei artiste internaţionale, pe care sunt convinsă că vor să o vadă cât mai mulţi români la Bucureşti, şi anume Celine Dion. Perioada în care ar putea să vină la Bucureşti este vara viitoare. Cu siguranţă vom vorbi cu Federaţia Română de Fotbal, cu reprezentanţii echipelor care închiriază de obicei Arena şi ne vom pune de acord şi să stabilim, bineînţeles, împreună acest calendar. Dar din verificările pe care le-am făcut până acum nu ar pune în pericol calendarul competiţional.

Celine Dion anunţa în primăvara acestui an turneul mondial "Courage", dar şi un nou album. Au fost semne că artista va alege doar arene mari pentru opririle acestui turneu global, iar Naţional Arena s-ar putea număra printre ele. Turneul îşi ia numele de la un single intitulat "Courage", în care artista cântă despre puterea a trece peste greutăţi. Legendara cântăreaţă canadiană a dus propria luptă, încercând să depăşească pierderea soţului bolnav de cancer în 2016.

În ultimii 3 ani Celine a compus 48 de piese, alegând totuşi 12 pentru noul LP. Din câte ştiam în primăvară Courage World Tour acoperea Canada şi Statele unite, cu o oprire la Londra. Courage World Tour începe în Quebec City pe 18 septembrie 2019, iar noul album "Courage" ar trebui să vină în noiembrie 2019. Este materialul discografic cu numărul 12 din discografia artistei.

Pe LP vom auzi şi o colaborare cu Sia, dar şi una cu David Guetta, "Lying Down". Un fragment din melodie a fost auzit într-un episod al emisiunii "Carpool Karaoke" cu James Corden. Cel mai nou single al lui Celine este "Flying on My Own", lansat în iulie 2019.