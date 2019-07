Lyric Video: Celine Dion - Flying On My Own

Compusă de Jörgen Elofsson, Liz Rodrigues și Anton "Hybrid" Mårtensson, piesa "Flying on My Own" a fost prezentată publicului în premieră pe 7 iunie, când Celine Dion și-a încheiat rezidența de 16 ani din Las Vegas. În ultima ei seară petrecută în fastuoasa sală de concerte de la Ceasar's Palace, îndrăgita artistă canadiană a interpretat acest nou single, mărturisind la momentul respectiv că are mari emoții.

"Am așteptat acest moment pentru mult, mult timp...e noua mea piesă. Trebuie să recunosc că îmi tremură genunchii în acest moment, sunt foarte emoționată", spunea Celine Dion înainte de a cânta noul ei single.

Piesa "Flying On My Own" a primit review-uri pozitive din partea criticilor, Hilary Hughes de la Billboard scriind că odată cu această lansare, Celine Dion și-a scris piesa de club cu vibe de Sin City. Noul single se va regăsi pe viitorul album al artistei, "Courage".

În perioada următoare, Celine Dion va da startul unui nou turneu mondial - Courage World Tour, în care va cânta atât hituri consacrate cât și piese de pe noul său album.

Piesa care dă nume turneului, "Courage", este despre curajul de a depăși greutățile vieții, versurile fiind inspirate din povestea personală a artistei, care și-a pierdut soțul în 2016. "Courage" este și titlul noului album artistei, așteptat pe piață în noiembrie 2019.