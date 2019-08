Activităţi noi la Summer Well 2019: Iarmaroc, realitate augmentată şi artişti noi la RED BULL STAGE

Pentru a menţine diversitatea la Summer Well, organizatorii propun şi o scenă secundară, RED BULL STAGE. Ca şi anul trecut îi găsim aici pe Subcarpaţi, dar şi un concept nou de divertisment şi câteva nume muzicale interesante, la nivel internaţional. Noile confirmări, dar şi activităţi le aflaţi în articol.

Au fost confirmaţi pentru apariţia la RED BULL STAGE artista britanica IAMDDB, AJ Tracey şi Bobby Basil. Subcarpaţi transcende muzica în 2019 şi vine cu proiectul Iarmaroc în aceea zonă. Summer Well 2019 va găzdui sâmbătă, pe 10 august #măştiiarmaroc, o experienţă în care măştile Culese din Cartier şi Fantome prind viaţă cu ajutorul tehnologiei.

Cu ajutorul realităţii augmentate vor fi upgradate selfie-urile fanilor, fiind aplicate măştile artiştilor. Trebuie doar să scanaţi stickerele din zona de chillout de lângă RED BULL STAGE, putând apoi accesa filtre de Instagram cu noile măşti. Vor mai fi şi alte momente inedite, precum prezentarea meşteşugului cavalelor în segmentul "Cavalele Grozăvescu cu Iulian Grozăvescu".

Program Summer Well 2019 RED BULL STAGE:

Călin Han are un workshop de introducere în lumea instrumentelor tradiţionale: tilinca, buhai, cimpoi, caval, fluier, tulnic sau pai. Vasile Susca va prezenta un atelier de măşti tradiţionale, iar la Bocceluţa cu Bucate veţi putea degusta preparate tradiţionale româneşti.

Sâmbătă, pe 11 august îi ascultăm pe Subcarpaţi de la ora 21:00 şi de la 22:45 pe IAMDDB. Artista de 23 de ani a fost deja apreciată de BBC, care a clasat-o pe locul 3 în topul "Sound of 2018". Are 2 EP-uri la activ, 3 mixtape-uri, 6 single-uri hit şi cântă o combinaţie de trap, jazz şi modern soul. Este adânc ancorată în rădăcinile angoleze şi portugheze ale muzicianei.

Duminică, pe 11 august, va cânta Bobby Basil de la ora 21:30. Artistul irlandez prezintă o variantă nouă de hip-hop, cu mare apetit pentru vizual şi experimentare. Artistul a lansat primul său disc, "Isaac Nelson" la începutul lui 2019. Irlandezului nu îi este teamă să cânte despre teme personale, despre dramele familiei sale şi relaţii interpersonale.

AJ Tracey a fost numit "următorul Drake" şi va cânta pe scenă RED BULL de la ora 22:45 pe 11 august. Londonezul a avut o sumedenie de concerte în Australia la început de an, iar turneul său european va culmina cu un show sold out la Brixton Academy din Londra. Artistul are doar 25 de ani şi a redefinit sound-ul grime-ului modern.

Festivalul Summer Well are loc la Domeniul Știrbey între 9 şi 11 august 2019. Abonamentele pot fi cumpărate la preţul de 295 de lei până pe data de 8 august şi 345 lei în zilele festivalului. Headlinerii festivalului sunt The National şi The 1975.