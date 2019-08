Emeli Sande și Ronan Keating susțin recitaluri la Cerbul de Aur 2019

Emeli Sande, una dintre cele mai bune voci ale Marii Britanii din ultimii 10 ani, și Ronan Keating, starul irlandez recunsocut pentru activitatea solo, dar și alături de Boyzone, vor susține recitaluri la Cerbul de Aur 2019. Vineri, 23 august, în ultima zi de concurs, Emeli va susţine la Braşov primul recital pe o scenă din România, iar în Seara de Gală a festivalului, pe 24 august, Ronan Keating va interpreta hituri ca "When You Say Nothing at All" și "If Tomorrow Never Comes" .

Emeli Sande susține primul recital pe o scenă din România

Cu peste 340 de milioane de vizualizări în mediul online, 19 milioane de single-uri vândute, dintre care trei No.1 în Marea Britanie, patru Brit Awards, autoare sau co-autoare a unor piese pentru mari artişti precum Alicia Keys, Katy Perry sau Rihanna, Emeli Sandé este printre cele mai recunoscute şi iubite staruri ale industriei muzicale.

"My Kind Of Love", "Next to Me", "Read All About It", "Beneath you’re Beautiful" sunt câteva dintre hiturile care s-au auzit pe radiourile din întreaga lume şi cu care Emeli a cucerit definitiv inimile şi urechile ascultătorilor. Ascensiunea sa artistică a început în 2009, când a lansat "Diamond Rings" alături de rapper-ul Chipmunk. Aceastp piesă a intrat direct în Top 10 UK Singles Chart.

Emeli Sande a doborât un record The Beatles cu albumul de debut

Albumul de debut, "Our Version of Events", lansat în 2012, a ajuns numărul unu în Regatul Unit la scurt timp de la lansare, doborând în acelaşi timp şi un record deţinut timp de 50 de ani de The Beatles pentru cele mai multe săptămâni în Top 10. De asemenea, a primit 7 discuri de platină în Marea Britanie şi Irlanda, fiind cel mai bine vândut album în 2012 şi 2013.

Anul 2012 a fost unul fabulos pentru Emeli, care a cântat în faţa a 80.000 de spectatori şi a miliarde de telespectatori, la ceremoniile de deschidere şi închidere ale Jocurilor Olimpice de Vară de la Londra.

După o perioadă de căutări şi redescoperire personală, Emeli revine în atenţia publicului cu "Long Live the Angels", album pentru care a primit cel mai recent Brit Awards, în 2017. În următorul an, Casa Regală Britanică o decorează cu MBE pentru servicii aduse muzicii.

În acest an, la scurt timp după recitalul de la Braşov, renumita artistă îşi va lansa cel de-al treilea album - "Real Life", pe care este şi single-ul "Extraordinary Being", inclus pe coloana sonoră a filmului "X-Men: Dark Pheonix".

Ronan Keating aduce romantismul la Brașov, în Piaţa Sfatului

Ronan Keating, starul irlandez care a vândut zeci de milioane de albume ca artist solo şi membru al celebrei trupe Boyzone, va susţine pe 24 august un recital de neuitat la Festivalul Cerbul de Aur.

Va fi o seară în care emoţiile vor ajunge la cote maxime: Seara de Gală, când vor fi dezvăluiți câştigătorii ediţiei 2019 şi când publicul va cânta alături de Ronan Keating unele dintre cele mai romantice melodii.

"Cu Ronan Keating nu dai greş când vrei să cucereşti pe cineva, în cazul de faţă publicul din Piaţa Sfatului şi pe telespectatorii din faţa micilor ecrane. Am dorit să aducem la Cerbul de Aur un artist iubit de toate vârstele. Cine n-a dansat măcar o dată pe melodiile lui? Dacă e totuşi cineva, atunci sigur, după recitalul de la Cerb, nu va mai fi!", declară Smaranda Vornicu-Shalit, directorului Festivalului.

Cântăreţ, compozitor, jurat şi vocal coach la talent show-uri, Ronan Keating are o carieră impresionantă. A fost lider al trupei Boyzone cu care a lansat şapte albume de studio şi numeroase hituri şi a vândut 25 de milioane de albume.

În 2000 începe cariera solo, lansând nu mai puţin de zece albume, vândute în 20 de milioane de exemplare. Single-ul său "When You Say Nothing at All" de pe coloana sonoră a filmului "Notting Hill" a făcut înconjurul lumii şi a ajuns No.1 în topurile din mai multe ţări. În Australia este cunoscut şi ca jurat al emisiunilor X Factor şi All Together Now şi vocal coach pentru talent show-ul The Voice (2016).

Festivalul Cerbul de Aur 2019, care se desfăşoară în perioada 22 - 25 august, va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile, cu ritm dar şi romantică. Cu recitaluri care să devină momente de coleţie. În acest an, alături de Emeli Sande și Ronan Keating, vor urca pe scena din Piaţa Sfatului și Irina Rimes şi Ştefan Bănică.

Pe lângă recitalurile vedetelor invitate, 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare vor cânta pentru premii de peste 55 de mii de euro.

Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.

Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.