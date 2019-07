Biletele pentru Cerbul de Aur 2019 au fost puse în vânzare. Ştefan Bănică şi Irina Rimes deschid seria recitalurilor

Cea de-a XIX-a ediţie a Cerbului începe în forţă. În prima seară, pe 22 august, Ştefan Bănică va ridica publicul în picioare, aşa cum o face la fiecare concert al său. Cu 16 discuri de autor, peste 30 de videoclipuri, piese devenite hituri clasice şi mii de concerte sold out în toată ţara, Ştefan Bănică revine pe scena de la Braşov, într-un recital electrizant.

"Mă bucur că se continuă tradiţia Festivalului Cerbul de Aur. Mă leagă multe amintiri frumoase de Festivalul de la Braşov, fie că am avut recitaluri sau am văzut şi am ascultat artişti internaţionali la care nici nu visam, mai ales la începutul anilor '90", declară Ștefan Bănică. "Anul acesta am răspuns cu mare plăcere invitaţiei de a susţine un recital. O să cânt alături de Rock'n roll band şi grupul vocal The 50's şi sper să fie un concert de care să se bucure toate generaţiile prezente la spectacol, dar şi telespectatorii. Aşadar, s-o facem lată, încă o dată!", încheie Ştefan.