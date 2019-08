Cerbul de Aur 2019: Programul celei de-a doua zile, recital Emeli Sandé

În a doua seară a festivalului, cei 12 concurenți vor urca din nou pe scenă, interpretând atât piese în limba română, cât și melodii proprii. Recitalurile vor fi susținute de Irina Rimes și Emeli Sandé.

Festivalul Cerbul de Aur continuă cu cea de-a doua seară muzicală, ce are loc vineri, 23 august. Ca și în prima zi a evenimentului, cei 12 concurenți înscriși vor urca pe scenă, șase dintre aceștia vor cânta piese în limba română, iar șase vor interpreta melodiile din repertoriul propriu, cu care au depășit preselecțiile.

În deschidere

Seara va fi deschisă de Zoli Toth, alături de ansamblul de percuție Cantus Mundi, ce vor aduce un spectacol plin de energie pe scena Cerbului de Aur. Experiența artistului este vastă, el având la activ peste 1.000 de concerte în Romania și străinătate. În 1997, Zoli Toth pune bazele trupei de percuţie Hans’n’feet Quartet. După câteva schimbări de componenţă şi stil, în anul 2000 ia naştere formaţia Sistem: cinci percuţionişti profesionişti cântând la butoaie de metal şi plastic şi alte accesorii muzicale neconvenţionale. Alături de Robert Magheti, Florin Romaşcu, Claudiu Purcarin şi Ciprian Rogojan, Sistem a lansat patru albume, iar unsprezece single-uri au ajuns number one în topurile din România. Din anul 2014, Zoli Toth și-a desfășurat activitatea muzicală sub numele de Zoli Toth Project.

"De câte ori am fost invitat la Cerbul de Aur am venit cu un repertoriu şi un show nou. Provocarea se repetă şi în acest an. Rolul meu este să deschid festivalul cu un spectacol modern, în care vor fi implicaţi copii şi tineri care cântă, ţin ritmul, dansează, încearcă să implice spectatorii. Show-ul va fi inedit. În prima seară voi urca pe scenă alături de ansamblul de percuție Cantus Mundi, iar la spectacolul din 23 august voi fi în cu totul altă ipostază, alături de un cor format din 80 de copii. Show-ului meu spune o poveste despre natură, tradiţie, sportul românesc şi toate lucrurile frumoase care ne înconjoară. Încercăm astfel ca valorile autentice care reprezintă România să fie prezente pe scenă, într-un fel sau altul", a spus Zoli Toth.

Concursul de interpretare

Vor urma interpretările concurenților. În cea de-a doua seară, cei șase care vor cânta în limba română sunt: Alfie Arcuri (Australia) - "Acasă" (Smiley), Cynthia Verazie (Cipru) - "Cât de frumoasă ești" (Mihai Trăistariu), Veronica Liberati (Italia) - "Bună seara, iubite" (Loredana), Eliza G (Italia) - "Creioane colorate" (Feli), Ralfs Eilands (Letonia) - "Apa" (Loredana) și Renate (România) - "Ploaia și noi" (Doina Badea).

Concurenții care vor interpreta piese în limba română vor fi acompaniați de Big Bandul Radio România şi Orchestra Operei Brașov.

Recital Irina Rimes

Vedetă de top a tinerei generaţii, Irina Rimes va susţine un recital pe scena festivalului pe 23 august, la numai o zi după aniversarea zilei sale de naștere. Irina Rimes şi-a dorit mereu să urce pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, iar momentele în care urmărea la televizor transmisiunile TVR din Piaţa Sfatului din Braşov se numără printre cele mai dragi amintiri ale copilăriei.

Irina Rimes este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Primul ei single, "Visele", a lansat-o în industria muzicală şi a ajuns rapid în topul celor mai difuzate piese de pe radiourile locale. Industria muzicală românească a fost cucerită de piesele pe care Irina le-a compus, aşa că, pe lângă succesul pe care l-a înregistrat la public, cele mai consacrate artiste au apelat la talentul ei (Inna, Antonia, Alina Eremia sau Raluka).



După lansarea acestui single, a urmat prima trilogie din industria muzicală românească, "Iubiri Secrete", trei piese sub forma unui mini serial de dragoste, apoi colaborări cu Guess Who, DJ Sava, Vunk, Killa Fonic. A urmat cea de-a doua trilogie. "Beau" a fost prima piesă, "În Locul Meu" este a doua, iar "Cel Mai Bun Prieten" a reprezentat finalul trilogiei.

În toamna lui 2017, Irina Rimes a bifat o nouă premieră: a lansat primul album. "Despre el" conţine 10 piese, scrise de ea şi inspirate din trăirile sale. Printre acestea se numără trilogia #IubiriSecrete, "Bolnavi amândoi", "Bandana", "Ce s-a întâmplat cu noi" sau "Cosmos". La începutul lunii decembrie 2018, artista a lansat cel de-al doilea material discografic din cariera sa, cartea-album "Cosmos". Discul a fost lansat în cadrul unui spectacol muzical la Teatrul de Opereta "Ion Dacian".

Recital Emeli Sandé

Emeli Sandé, una dintre cele mai bune voci din ultimii 10 ani din Marea Britanie, vine la Cerbul de Aur. Artista va susţine la Braşov primul său recital pe o scenă din România. Cu peste 340 de milioane de vizualizări în mediul online, 19 milioane de single-uri vândute, dintre care trei No.1 în Marea Britanie, patru Brit Awards, autoare sau co-autoare a unor piese pentru mari artişti precum Alicia Keys, Katy Perry sau Rihanna, Emeli Sandé este printre cele mai importante şi iubite staruri ale industriei muzicale.

"My Kind Of Love", "Next to Me", "Read All About It", "Beneath you’re Beautiful" sunt câteva dintre hiturile care s-au auzit pe radiourile din întreaga lume şi cu care Emeli a cucerit definitiv inimile şi urechile ascultătorilor.

Albumul de debut, "Our Version of Events", lansat în 2012, a ajuns numărul unu în Regatul Unit la scurt timp de la lansare, doborând în acelaşi timp şi un record deţinut timp de 50 de ani de The Beatles pentru cele mai multe săptămâni în Top 10. De asemenea, a primit 7 discuri de platină în Marea Britanie şi Irlanda, fiind cel mai bine vândut album în 2012 şi 2013.

În acest an, la scurt timp după recitalul de la Braşov, renumita artistă îşi va lansa cel de-al treilea album - "Real Life", pe care este şi single-ul "Extraordinary Being", inclus pe coloana sonoră a filmului "X-Men: Dark Pheonix".



Festivalul Cerbul de Aur 2019 va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile, cu ritm dar şi romantică. Pe scena din Piaţa Sfatului vor urca Emeli Sandé, Ronan Keating, Irina Rimes, Corina Chiriac, Ștefan Bănică, Zoli Toth.

Cei 12 artişti din concurs vor performa în prima şi a doua zi a Festivalului, joi şi vineri, 22 şi 23 august, pentru ca sâmbătă să aflăm câştigătorii premiilor în valoare totală de 55 de mii de euro.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română, în perioada 22-25 august.