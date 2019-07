Laura Bretan este invitata specială în cadrul concertelor Michael Bolton din România

În urma confirmării oficiale din partea artistului și a managementului acestuia, Laura Bretan va fi invitata specială a concertelor susținute de Michael Bolton în România. Artistul american va concerta pe 20 iulie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca și pe 22 iulie la Sala Palatului din București.

Tânăra interpretă va prezenta în deschidere un recital propriu, urmând ca spre finalul concertului artistului american să fie invitată să cânte în duet cu Michael Bolton. Reprezentația Laurei Bretan vine după ce artista a mai interpretat cântece în duet cu artiști importanți precum Il Volo, Ethan Bortnick, Matteo Bocelli, Victor Micallef, David Foster, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri.

Laura Bretan s-a născut la Chicago în aprilie 2002. Încurajată de mama ei, Laura a început să cânte în biserică când avea patru ani. La vârsta de cinci ani, a început să cânte la pian, participând şi câştigând nenumărate concursuri. A participat și a câștigat concursul "Românii au talent" în luna iunie a anului 2016. În același an se califică ca finalistă pentru "America's Got Talent". În urma show-ului pentru audiție, Laura a câștigat râvnitul "Golden Buzzer" de la Mel B, fostă membră Spice Girls, ajungând astfel direct în finala "America's Got Talent".

Din acel moment, Laura a devenit o senzație mediatică, NBC, CBS, Windy City Live, WGN și WCIU numărându-se printre posturile de televiziune care au invitat-o pe Laura Bretan în emisiunile lor. A fost prezentată în Today's Show, People Magazine, E !, CNN, Country Living, NBC online, Chicago Tribune și multe alte media.

Laura a participat la Selecția Națională Eurovsion 2019, melodia sa ajungând în semifinala competiției.

Michael Bolton a fost remarcat la mijlocul anilor '80 ca un adevarat exponent al baladelor soft-rock, melodii care au mers direct la inima ascultătorului. Acum este unul dintre cei mai apreciați și mai de succes muzicieni din toate timpurile, cucerind publicul de toate vârstele cu muzica și cu timbrul inconfundabil.

Ulterior, Bolton a abordat un stil pop-rock, dând lovitura cu piesa "How Am I Supposed to Live Without You". Desi nu a intrat in Top 10, compoziția s-a bucurat de un real succes. Unul dintre primele mari hituri ale lui Bolton datează din 1987, reinterpretarea piesei "(Sittin' On) the Dock of the Bay" fiind apreciată de public.

Cântărețul și compozitorul a vândut peste 65 de milioane de albume la nivel mondial, continuând să plece în turnee internaționale și să încânte o lume întreagă. De asemenea, Michael Bolton a compus piese pentru nume importante ale muzicii, printre care Lady Gaga, Kanye West, Barbara Streisand, Cher, Kenny G. sau Kenny Rogers. Totodata, Bolton a cântat alături de adevărate legende precum Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Jose Carreras, Renee Fleming și BB King.

Cel mai recent album al artistului a fost lansat pe 8 februarie 2019 și se numește "A Symphony of Hits". Pe acest material se găsesc cele mai frumoase hit-uri rearanjate în manieră simfonică sub îndrumarea și cu apariția renumitei orchestre West Australian Full Harmonic Orchestra.

Multe dintre aceste hituri vor putea fi ascultate live în cadrul celor două concerte pe care Michael Bolton le va susține în România vara aceasta. Pe 20 iulie, artistul va cânta la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca și pe 22 iulie la Sala Palatului din București.

Bilete concert Michael Bolton la București:

VIP - 588 lei

Categoria I – 488 lei

Categoria II – 388 lei

Categoria III – 300 lei - SOLD OUT

Categoria IV - 228 lei - SOLD OUT

Categoria V – 188 lei

Categoria VI – 128 lei

Bilete concert Michael Bolton la Cluj-Napoca: