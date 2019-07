Program Neversea 2019 și alte informații utile

Cea de-a treia ediție Neversea debutează astăzi, 4 iulie, și promite să fie, încă o dată, un eveniment de neuitat pentru participanți. Festivalierii se vor bucura timp de 4 zile și 4 nopți de 5 scene tematice și de un program artistic divers, pe care îl puteți consulta în articol.

Festivalul Neversea 2019 va avea loc în primul weekend din luna iulie. Locul de desfășurare este tot plaja Neversea din Constanța, amplasată între plajele Modern și 3 Papuci.

Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Afrojack, G-Eazy, Jessie J, Lost Frequencies, Steve Aoki, Jamie Jones, DJ Snake, Sean Paul, Tale of Us, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion, Rudimental DJ, Sub Focus DJ Set & ID, Wilkinson DJ Set & MC AD-APT, Alesso, KSHMR, Salvatore Ganacci, Vini Vici, Bassjackers, Dubfire, Dub FX.

Organizatorii au anunțat amenajarea a cinci scene pe care vor urca zeci de artiști internaționali: Main Stage, Temple, The Ark, Daydreaming și Oasis.

Program pe zile Neversea 2019:

Joi, 4 iulie

Main Stage

Partydul Kiss FM - 18:00 - 18:40

Alex Parker - 18:40 - 19:40

Mahmut Orhan - 19:40 - 20:50

INNA - 20:50 - 22:15

G-Eazy - 22:15 - 23:30

ATB - 23:30 - 01:30

Alesso - 01:30 - 03:15

Lucas & Steve - 03:15 - 04:50

Dimitri Vangelis & Wyman - 04:50

Temple

Dan Andrei B2B Kozo - 22:00 - 01:30

Hosh - 01:30 - 03:30

Boris Brejcha - 03:30 - 05:30

Arapu - 05:30

The Ark

DJ Bully - 14:00 - 17:00

K-LU - 17:00 - 20:00

Nane - 20:00 - 21:00

Șatra B.E.N.Z. - 21:00 - 22:00

Spike - 22:00 - 23:00

DJ Shiver - 23:00 - 00:00

Nero DJ Set - 00:00 - 01:30

Rudimental DJ Set - 01:30

Daydreaming

Esaunue - 14:00 - 17:00

Victhor - 17:00 - 20:00

DJ Kool - 20:00 - 22:00

Audiofly - 22:00 - 01:30

Gorje Hewek & Izhevski - 01:30 - 04:30

Matthew Dekay - 04:30 - 06:30

Viken Arman - 06:30

Oasis

Cody B2B James Aki - 14:00 - 16:00

Chris Hype & Marc Rayen - 16:00 - 18:00

Sasha Lopez - 18:00 - 20:00

Kristian Nairn - 20:00 - 21:00

Jack Perry - 21:00 - 22:00

Steff Da Campo - 22:00 - 23:30

Anna Tur - 23:30 - 01:30

Stefan Biniak - 01:30 - 03:30

Pagal - 03:30 - 04:30

No Parachute - 04:30 - 06:00

Maestros Del Ritmo - 06:00

Vineri, 5 iulie

Main Stage

Albwho - 18:00 - 19:15

The Motans - 19:15 - 20:20

Grasu XXL Live - 20:20 - 21:50

Sean Paul - 21:50 - 23:15

Will Sparks - 23:15 - 00:30

Danny Avila - 00:30 - 02:30

Vini Vici - 02:30 - 04:00

Afrojack - 04:00

Temple

CAP - 22:00 - 00:00

SIT - 00:00 - 03:00

Raresh - 03:00 - 06:00

Suciu - 06:00

The Ark

Dubwizard - 17:00 - 18:30

DJ Undoo - 18:30 - 19:45

Culese din Cartier (Argatu', Basska, CCSE) - 19:45 - 22:20

Chinese Man feat. ASM & Youthstar - 22:20 - 00:00

Valentino Khan - 00:00 - 01:30

Sub Focus DJ Set & ID - 01:30

Daydreaming

Daniel Deplin - 14:00 - 18:00

Soundopamine - 18:00 - 19:30

Jay - 19:30 - 22:00

Nico Stojan - 22:00 - 00:30

Oliver Koletzki - 00:30 - 03:30

Guy Gerber - 03:30 - 06:30

Behrouz - 06:30

Oasis

Cezar Vizan - 14:00 - 15:30

Zada - 15:30 - 16:30

Andrew Case - 16:30 - 18:00

The Journey - 18:00 - 20:00

Pascal Junior - 20:00 - 22:00

Manu Gonzalez - 22:00 - 00:00

David Jackson - 00:00 - 01:30

Rosario Internullo - 01:30 - 03:00

Lilly Palmer - 03:00 - 05:00

The Model - 05:00 - 06:30

Dobrikan - 06:30

Sâmbătă, 6 iulie

Main Stage

Vladimir - 18:00 - 19:30

Manuel Riva - 19:30 - 21:15

Delia - 21:15 - 22:30

Jessie J - 22:30 - 00:30

KSHMR - 00:30 - 02:00

Salvatore Ganacci - 02:00 - 03:45

Steve Aoki - 03:45

Temple

Sublee - 22:00 - 00:00

Cezar - 00:00 - 03:00

Jamie Jones - 03:00 - 06:00

Dubfire - 06:00 - 07:58

Dubfire B2B Mahony - 07:58

The Ark

Mighty Boogie - 14:00 - 17:00

DJ Wicked - 17:00 - 20:00

El Nino - 20:00 - 21:00

Grasu XXL & Guess Who - 21:00 - 22:00

CTC and friends - 22:00 - 23:00

Delinquent Habits - 23:00 - 00:00

Flux Pavilion - 00:00 - 01:00

Andy C & Tonn Piper - 01:00

Daydreaming

Adrien - 14:00 - 17:00

Akos - 17:00 - 20:00

Colle - 20:00 - 22:00

El Mundo - 22:00 - 00:30

Hvob Live Club Set - 00:30 - 02:00

Bob Moses Club Set - 02:00 - 03:30

Yokoo - 03:30 - 06:30

Marwan - 06:30

Oasis

Ninho B2B Homie - 14:00 - 15:30

Maryo B2B Dani Zavera - 15:30 - 17 .30

Midi Culture - 17:30 - 19:00

Moonsound - 19:00 - 20:30

Zwette - 20:30 - 22:00

Paul Damixie - 22:00 - 23:30

Vali Bărbulescu - 23:30 - 01:00

Scarlett Etienne - 01:00 - 02:30

Simina Grigoriu - 02:30 - 04:30

Nusha - 04:30 - 06:00

Arias B2B Adrian Saguna - 06:00

Duminică, 7 iulie

Main Stage

Paul Damixie - 18:00 - 19:15

Gianluca Vacchi - 19:15 - 21:10

Ofenbach - 21:10 - 22:40

Kadebostany - 22:40 - 00:00

Lost Frenquencies - 00:00 - 01:30

Bassjackers - 01:30 - 03:15

DJ Snake - 03:15 - 04:45

Matoma - 04:45

Temple

Livio & Roby - 22:00 - 00:30

Agents of Time DJ Set - 00:30 - 02:30

Tale of Us - 02:30 - 05:30

Priku - 05:30

The Ark

ZO - 14:00 - 17:00

DJ Faibo X - 17:00 - 18:45

Nimeni Altu' - 18:45 - 20:15

Macanache - 20:15 - 21:15

Paraziții - 21:15 - 22:15

A. Skillz - 22:15 - 00:00

Dub FX - 00:00 - 01:30

Wilkinson DJ Set & MC AD-APT - 01:30

Daydreaming

Emann - 14:00 - 17:00

Bross - 17:00 - 19:45

Nour - 19:45 - 21:45

El Buho - 21:45 - 00:15

Golan Live - 00:15 - 02:00

Jan Blomqvist & Band - 02:00 - 03:35

Black Coffee - 03:35 - 05:35

Vander - 05:35

Oasis

Dubgrade - 15:30 - 17:00

Gully - 17:00 - 18:30

Toman - 18:30 - 20:00

Skiy - 20:00 - 22:00

Afgo - 22:00 - 23:30

Black Circle - 23:30 - 01:00

Sabb - 01:00 - 02:30

Adrian Eftimie & Optick - 02:30 - 04:00

Max Chapman - 04:00 - 06:00

Sllash & Doppe - 06:00

Măsuri de siguranță în perimetrul festivalului

Peste 1800 de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor (Direcția Generală Management Operațional M.A.I, Jandarmeria Română, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția Română, Poliția de Frontieră prin Garda de Coastă, Inspectoratul General pentru Emigrări, Agenția Națională Antidrog, Biroul de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U Constanța) și ai Poliției Locale se vor asigura în cele 4 zile și 4 nopți de festival că sunt respectate măsurile de siguranță. În plus, în festival vor exista și 300 de agenți de securitate privați. În perimetrul festivalului vor fi amplasate și două spitale de campanie SMURD și 3 puncte de prim ajutor.

În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte:

ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genți, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.

Este permis accesul cu: