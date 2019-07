Ce trupe poți asculta la Creative Fest 2019 - PROGRAM

Creative Fest, festivalul de artă și cultură urbană, revine în 2019 cu o nouă ediție ce va avea loc la Romexpo în perioada 26-28 iulie. Află ce trupe vor urca pe scenă și care este programul complet.

Creative Fest înseamnă trei zile de urban art, graffiti, sporturi extreme, concerte și alte manifestări artistice spectaculoase desfășurate în stradă. Evenimentul promovează abilitățile creative ale mediului artistic tânăr și reprezintă totodată și un loc de întâlnire al unor artiști români și străini, care vor să schimbe "fața lumii", prin intermediul artei urbane.

Arta stradală este în continuă schimbare și dezvoltare, iar Creative Fest își asumă misiunea de a prezenta publicului cele mai recente tendințe ale acestei manifestări artistice.

Accesul la toate evenimentele din cadrul Creative Fest este gratuit.

Accesul în zilele de festival se face, începând cu ora 16:00, pe la intrările Romexpo A și B.

Anul acesta, headlinerul festivalului este trupa The Rasmus. Trupa finlandeză de rock și-a început activitatea în 1994, avându-i inițial în componență pe Lauri Ylönen (voce), Eero Heinonen (bas), Pauli Rantasalmi (chitară) și Jarno Lahti (tobe). La un an de la înființarea formației, toboșarul a fost înlocuit cu Janne Heiskanen, acesta părăsind și el trupa 3 ani mai târziu, luându-i locul Aki Hakala.

The Rasmus a vândut peste 4 milioane de albume la nivel internațional, cea mai cunoscută piesă a trupei fiind ”In The Shadows”.

Alături de The Rasmus vor mai urca pe scenă Dubioza Kolektiv, Subcarpați, DAS EFX, Dope D.O.D. sau Șuie Paparude.

Program Creative Fest 2019:

Vineri, 26 iulie

17:30 - Vlad Dobrescu (live set)

18:15 - Harlequin_Jack

19:15 - Gojira & Planet H

20:30 - R.O.A.

21:45 - Șuie Paparude

Sâmbătă, 27 iulie

17:00 - The Sonic Taste

17:50 - CnM

18:45 - Basska

20:00 - Robin and the Backstabbers

21:30 - The Rasmus

Duminică, 28 iulie

16:45 - The Putreds (Macanache live band)

17:40 - Dope D.O.D.

18:40 - DAS EFX

19:40 - Subcarpați

21:30 - Dubioza Kolektiv

Creative Fest este un proiect organizat de Primăria Municipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție.