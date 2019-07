Kimbra cântă în premieră la București

Artista din Noua Zeelandă Kimbra va susține pe 27 septembrie primul concert în România. Cunoscută publicului larg pentru colaborarea cu Gotye pe "Somebody that I used to know", Kimbra va concerta în București, la Quantic Open Air, terasa de vară în aer liber a Clubului Quantic.

Kimbra este una dintre cele mai apreciate artiste din Noua Zeelandă. Cu 3 albume lansate și cu turnee în intreaga lume, Kimbra păstreaza caracteristicile unui show intim în cadrul concertelor sale. Câștigătoare a două premii Grammy în 2013 pentru Record of the Year și Best Pop Duo/Group Performance, artista de 29 de ani se pregătește să lanseze pe 26 Octombrie EP-ul "Songs From Primal Heart, Reimagined". Materialul va conține 4 piese de pe albumul "Primal Heart" în variantă acustică. În ce privește viitorul EP, artista a declarat că întotdeauna a dorit un material cu piese acustice prin care să se depărteze de beat-uri și să simplifice muzica..."Doar voce și chitară", dupa cum spune artista. Așadar, în concertul de pe 27 septembrie din Quantic, Kimbra va prezenta publicului un concept intim, reinventat, în care piesele vor fi reduse la chitară, bas și pian. Prețuri bilete la concertul Kimbra din Quantic: Earlybird (primele 100 de bilete) Acces General - 89 lei

Golden Circle - 129 lei (în fața scenei) Presale Acces General - 109 lei

Golden Circle - 149 lei La acces Acces General - 120 lei

Golden Circle - 160 lei *Zona Golden Circle se află în fața scenei și este limitată la 300 de bilete. *Se pun în vânzare doar 800 de bilete. *Showul are loc în aer liber, pe terasa Clubului Quantic din Șoseaua Grozăvești 82 - lângă metrou Grozăvești.