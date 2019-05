Duncan Laurence, câștigătorul Eurovision 2019, era hărțuit de colegi în copilărie: "Muzica era un paradis în care mă simțeam în siguranță"

Născut în 1994 în Spijkenisse, Duncan Laurence, pe numele real Duncan de Moor, a copilărit în Hellevoetsluis, un orășel micuț din sudul Olandei. Deși muzica nu era unul dintre domeniile populare ale zonei, Duncan și-a urmat instinctul artistic încă de mic.

"Am crescut într-un oraș în care muzica era absentă. Muzica nu era inclusă în programa școlară. Dar asta nu m-a putut opri din a face muzică. Cumva, am fost atras de felurile ei magice care-mi permiteau să mă exprim și să-mi spun propria poveste", detalia Duncan într-un interviu pentru eurovision.tv.

În orașul natal, Duncan avea un mic teatru și o școală de muzică veche.

Muzica a fost pentru Duncan și un refugiu, artistul în vârstă acum de 25 de ani mărturisind că nu a avut o copilărie ușoară.

La 16 ani, Duncan a câștigat un show de talente care i-a permis înregistrarea primului său demo. Ulterior s-a înscris la The Rock Academy din Tilburg, unde s-a dezvoltat ca artist, compozitor și producător.

În 2014, a participat la un nou concurs de talente, respectiv Vocea Olandei. În cadrul acestui show a reușit să avanseze până în semifinale, popularitatea câștigată în cadrul concursului oferindu-i noi oportunități pe plan muzical.

Piesa "Arcade", ce i-a adus 492 puncte și trofeul Eurovision, este compusă de el împreună cu Joel Sjöö și Wouter Hardy, având ca inspirație un moment apăsător din viața lui Duncan.

"" Arcade " este inspirată de povestea unei persoane pe care am iubit-o foarte mult, dar care a murit la o vârstă fragedă. Cuvintele și liniile melodice mi-au venit dintr-odată, de parcă ar fi căzut din cer."

Dat drept favorit de către casele de pariuri cu săptămâni bune înainte de marea finală, Duncan nu s-a hazardat în a crede că va câștiga.

"Nu am îndrăznit niciodată să visez că aș putea câștiga acest trofeu. Pentru că vorbim despre Eurovision. Orice se poate întâmpla, și tocmai de asta iubesc acest concurs. Dar în final s-a întâmplat (am câștigat), așa că predicțiile s-au adeverit. Acest trofeu este rezultatul muncii intense pe care am depus-o", a declarat Duncan într-un interviu pentru wiwibloggs.