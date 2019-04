Trupa Deep Purple revine în România cu un concert în premieră la Cluj-Napoca în 2019

Deep Purple se întoarce în România pe 10 decembrie 2019. Legendara trupă va concerta în premieră la Cluj-Napoca pe scena Sălii Polivalente. Prețurile biletelor variază între 130 și 400 de lei și vor putea fi achiziționate începând cu 11 aprilie.

La doi ani și jumătate după concertul susținut la Romexpo în capitală, Deep Purple va concerta în premieră în inima Transilvaniei. Evenimentul va fi organizat la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca de Events. Pe 10 decembrie 2019, pe scenă vor evolua solistul Ian Gillan, bateristul Ian Paice, basistul Roger Glover, chitaristul Steve Morse și clăparul Don Airey.

Vor fi puse în vânzare următoarele categorii de bilete:

Acces General (în picioare) - 190 lei

Golden Circle (în picioare) - 250 lei

6 tipuri de bilete cu loc pe scaun, la prețurile de 130 lei, 190 lei, 210 lei, 260 lei, 250 lei și 400 lei.

Cele mai scumpe bilete, cele de 400 de lei, vor fi în loja VIP.

Tichetele vor putea fi achiziționate online (via agenda InfoMusic) începând cu 11 aprilie, la ora 11:00.

Deep Purple este una dintre cele mai reprezentative trupe rock care, de-a lungul timpului, a explorat noi stiluri, stârnind interesul celor ce nu erau născuți pe vremea în care Deep Purple se afla în topurile industriei muzicale. Albumele de succes, precum "In Rock"(1970), "Machine Head" (1972), "Made In Japan" ( 1973) și melodiile "Smoke On The Water", "Child In Time" și "Soldier Of Fortune" au propulsat trupa în topul vânzărilor globale.

Cu nenumărate piese catalogate drept clasice în palmares, aparițiile lor live iscă multiple dezbateri între fanii mai vechi și mai noi, mai ales după reeditarea albumului "NOW WHAT?!". Disc de Aur și Nr. ! în jurul lumii, albumul s-a vândut în peste un million de exemplare. La acestea se adaugă peste un milion de spectatori la concerte, până acum.

Videoclipurile "From the Setting Sun in wacken" și "To the Rising Sun in Tokyo" s-au clasat în aceeași zi pe locurile 1, respectiv 2, al topurilor muzicale britanice, dovedind încă o dată fascinația pe care o oferă show-urile trupei asupra publicului.

Trupa Deep Purple a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame în 2016, iar în 2017 a lansat cel de-al 20-lea album de studio - "Infinite".