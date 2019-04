Above & Beyond lansează "Common Ground Companion EP"

Fanii trioului electronic Above & Beyond se pot bucura acum de un capitol extra al albumului Common Ground, EP-ul Common Ground Companion care aduce trei piese noi plus câteva mixuri care nu au mai avut loc pe albumul precedent.

Albumul "Common Ground" este al patrulea album de studio al grupului Above & Beyond, lansat în ianuarie 2018. Albumul a ajuns pe locul 3 în topurile din Statele Unite și a fost nominalizat la Grammy. A fost un real succes pentru o trupă electronică britanică să ajungă pe locul 3 în topurile din SUA, devenind cel mai bine clasat album al lor. EP-ul "Common Ground Companion" este un capitol adițional pentru albumul mai sus menționat, și aduce trei piese în plus de cele prezentate pe Common Ground. Piesele se numesc "Flying by Candlelight", "Distorted Truth" și "There's Only You" și au fost cântate în premieră în concertul ABGT3OO din septembrie 2018 de la Hong Kong. Membrii trupei Jono Grant, Tony McGuinness și Paavo Siljamäki au apelat pentru partea vocală la solistele Marty Longstaff and Zoë Johnston, cu care au înregistrat și pe albume precedente. Common Ground Companion EP va fi disponibil într-o ediție limitată de 500 de vinyluri pe care sunt incluse în total 7 trackuri, incluzând club mixuri ale celor trei piese mai sus menționate.