Piesa "Cum sună liniștea" a fost compusă de Adelina Stînga (Iraida), Viky Red, Alexandru Cotoi, textul este semnat de Adelina Stînga (Iraida), iar producție de Viky Red și Alexandru Cotoi.

""Cum sună liniștea" este prima piesă în care am abordat un alt gen de muzică față de cel cu care mi-am obișnuit fanii. Aștept cu emoție reacția lor și sper că piesa să ajungă și la publicul care nu obișnuia să-mi asculte muzica până acum", a declarat Iuliana Beregoi.

Videoclipul piesei "Cum sună liniștea" a fost regizat și filmat de Bogdan Păun și Alexandru Mureșan (NGM Creative), scenariul este semnat de Andra Marta și Cristina Poszet, iar producția video a fost realizată de Loops Production.

Iuliana Beregoi are 16 ani și este una dintre cele mai iubite artiste din România, cu mulți fani și în Republica Moldova. Supranumită vocea Generației Z, Iuliana a fost prima artistă adolescentă care a umplut Sala Palatului din București, având doua concerte sold out în același an.

Pe YouTube, Iuliana are peste 120 milioane de vizualizări la melodiile lansate încă de la vârsta de 12 ani și peste 100 milioane de vizualizări la vloguri.

Iuliana este și actriță, eroina principală e serialului online "Lara", serial care a ținut cu sufletul la gură o întreagă generație timp de două sezoane. În curând, va apărea și cel de-al treilea sezon al serialului "Lara".

De curând, Iuliana a sărbătorit cei 16 ani împliniți prin 2 concerte la Verde Stop Arena, o super petrecere "Sweet 16". În plus, artista marchează întoarcerea la școală printr-o serie de produse lansate pe site-ul ei, incluse în colecția "Back to School".