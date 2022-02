Olivia Addams - Never Say Never

Piesa "Never Say Never" este compusă de Olivia Addams, Marius Dia, IRAIDA and Achi, iar producția a fost asigurată de Achi și Alex Parker.

""Never Say Never" aduce un aer nou și încurajator asupra vieții, unde probleme cad pe locul doi și noi devenim prioritatea noastră principală. Viața este scurtă și trebuie să profităm de fiecare secundă și să scoatem tot ce este mai bun din ea. Uneori ne simțim mici și neputincioși în comparație cu măreția lumii, dar trebuie să profităm și să ne evidențiem în marea de oameni", ne-a spus Olivia despre noua ei lansare.

Olivia Addams este una din româncele cu un drum muzical internațional de neoprit. Artista se face remarcată prin vocea ei nordică și farmecul est-european. Polonia este țara care a adoptat-o cel mai mult până acum prin pozițiile înalte ale pieselor in topurile de radio, dar și campanii de social media precum #strangermind care a strâns 25M vizualizari pe TikTok. "Stranger" a fost locul #1 în Top 200 Shazam Poland, iar după luni de zile încă ocupă o poziție în Top 100. Tot "Stranger" a ocupat pentru 7 săptămâni la rând locul #1 Top Radio Airplay Poland. În Polinia "Are we there" a ocupat locul #2 în Top 200 Shazam Poland, iar "Dumb" a intrat în Top 10 al radiourilor poloneze. Aceleași piese au fost regăsite în topurile din Rusia, Ucraina, Cehia si Turcia.