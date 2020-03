Brandon Flowers şi colegii săi au lansat prin "Caution" o piesă cu mult ecou şi un chorus amplu, cu care vor umple arenele din toată lumea. Este o piesă perfect fredonabilă, care în ciuda titlului, are o nebunie tinerească asociata rebeliunii adolescentine ilustrate în clip. Dacă vi se pare că se conturează în clip o poveste mai amplă, nu vă înşelaţi. Materialul vizual este doar un crâmpei dintr-un scurt metraj la care trupa a colaborat cu regizorul Sing Lee. Scurt metrajul va debuta prin Apple Music în curând.

Miezul poveştii stă în jurul celor doi protagonişti: adolescenţi care se pregătesc să meargă la un bal de liceu la care cântă chiar The Killers. "Caution" este un single de pe viitorul album The Killers, "Imploding the Mirage". Piesa lasă în urma elementele disco ale lui "The Man" şi sensibilitatea lui "Wonderful Wonderful" din 2017, pentru o abordare synth-rock. Bonus: avem şi un solo de la legenda Fleetwood Mac, chitaristul Lindsey Buckingham. Brandon Flowers este din nou imaginea rebelilor fără o cauză şi creatorul imnului lor.

"Imploding the Mirage" este albumul cu numărul 6 din discografia The Killers, cea mai de succes trupă din Nevada. Este succesorul lui "Wonderful Wonderful" din 2017 şi a fost produs de trupă, alături de Shawn Everett şi Jonathan Rado de la Foxygen. Este primul LP Killers compus şi înregistrat de la părăsirea oraşului Las Vegas. Va sosi pe 29 mai, iar trupa va începe un turneu global de promovare, dacă le permite actuala pandemie. În acest moment artiştii au programat un gig în Australia în noiembrie, dar deocamdată nu au pus în vânzare bilete în această situaţie incertă.

The Killers au rămas activi în media şi social media în ultima vreme. Gazda de talk show Jimmy Kimmel a postat un monolog zilnic numit "Quarantine Minilogue", iar în ultimul episod apar şi solistul Brandon Flowers şi Ronnie Vannnuci Jr, toboşarul trupei. Aceştia au cântat noua piesă în baia lui Kimmel. Flowers a mai postat şi un tutorial de spălat corect pe mâini recent, pentru a inspira lumea să facă asta pe durata pandemiei Covid-19.