"Știu că a durat ceva... dar am vrut să fac clipul ăsta pentru voi și pentru mine....", a declarat Spike.

"Salcâmii" este o melodie lansată în luna mai, ce a strâns, în format audio, peste 16 milioane de vizionări. Piesa conține un sample din piesa "Au înnebunit salcâmii" a lui Tudor Gheorghe.

Spike (Paul Mărăcine) și-a început cariera în 2002, când a colaborat cu trupa Cosa Nostra în urma unui demo trimis pentru un concurs. Tot un demo a fost și "Nimic personal", trimis de această dată către Roton. Piesa a fost acceptată și inclusă pe compilația "Loop Records". Albumul său de debut apare, astfel, în 2006, fiind lansat prin Roton (distribuit de Sincron).

În ultimii ani, Spike s-a axat pe o altă pasiune: regia. Printre videoclipurile realizate împreună cu Evil Twin Studio, putem enumera "Turbofin", "Tare Frate", "Déjà vu" (Grasu XXL), "Cucubau" (Guess Who), "Lumea Mea" (Spike & Guess Who), "Pic Pic" (Voltaj), "Didaia (TraLaLa)" (Grasu XXL, Maximilian &Spike), "Get Up and Dance" (ANTONIA și Achi).