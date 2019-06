După featuring-ul "I know what you did last summer" din 2016, Shawn Mendes colaborează din nou cu artista Camila Cabello, și lansează "Señorita", o piesă de vară ce prezintă o radiografie fidelă a sentimentelor de dragoste la început de drum. Materialul este disponibil în articol.

"Señorita" este un single aparte, ce ascunde într-o structură muzicală minimalistă secretul unei producții remarcabile. Piesa este scrisă de Shawn și Camila împreună cu Andrew Watt, Benny Blanco, Ali Tamposi, Charli XCX, Jack Patterson și Cashmere Cat și produsă de către Andrew Watt, Benny Blanco și Cashmere Cat. Vizualul este regizat de Dave Meyers și îi are ca protagoniști pe cei doi artiști. Clipul ilustrează aspecte ale unei povești de iubire. Originar din Toronto, Shawn Mendes este un artist complex, renumit pentru sensibilitatea și delicatețea pieselor sale. Cel de-al treilea album al său, "Shawn Mendes", lansat în luna mai a anului trecut, a reprezentat un succes global – materialul a debutat pe prima poziție în clasamentul Billboard 200, a fost #1 în peste 80 de țări și a reprezentat un fenomen în țări precum Australia, Canada, Mexic, Belgia și Olanda. Camila Cabello a ajuns în atenția publicului odată cu participarea la X Factor din 2012. Artista a ajuns până în finala competiției alături de viitoarele colege din Fifth Harmony. Cele cinci fete au semnat cu Syco Music, casa de discuri a lui Simon Cowell, iar în 2013 a fost lansat EP-ul "Better together", urmat de albumele de studio "Reflection" (2015) și "7/27" (2016). Piesa "Worth it" a fost un succes international, iar "Work from home", a cucerit numeroase topuri și a devenit una dintre cele mai vizualizate piese de pe YouTube, depășind2 miliarde de vizualizări.