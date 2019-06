"Cross Me" începe cu un actor de motion capture care dansează perfect pe piesa lui Ed Sheeran cu Chance the Rapper şi PnB Rock. Pe track regăsim sintetizatoare adânci care au piperat creaţiile lui Kendrick Lamar pe parcursul ultimului an. Clipul este plin de momente inedite, precum un Ed Sheeran virtual care împroaşcă cu Skittles de jur împrejur, izvorând din ochii şi gura sa.

Rar se întâmplă ca o piesă să fie în acelaşi timp dură/ "badass" şi romantică şi doar colaborarea roşcovanului Sheeran cu doi artişti rap poate genera asta. Vedem şi secvenţe de jocuri video fighter, dansuri celebre de victorie şi secvenţe de alunecare din baseball. Chiar şi un platfomer este emulat în această creaţie complexă şi glitchy. Până şi dansul crabului îşi găseşte loc în clip, transformând actorul din motion capture în crab real.

Videoclipul este regizat de Ryan Staake şi pare o compilaţie de jocuri video şi momente din "Black Mirror". Asta mai ales la partea în care realitatea se intersectează cu mediul virtual.

Ed Sheeran a avut o primăvară prolifică, între colaborarea virală cu Justin Bieber pe piesa "I Don't Care" şi noul album anunţat de nicăieri. Anunţul venea la final de mai, când apărea şi acest single, "Cross Me". LP-ul se numeşte "No. 6 Collaborations Project" şi va sosi pe 12 iulie, axat pe colaborări. Pe acest album vom auzi artişti ca Eminem, Camila Cabello, Cardi B, 50 Cent, Travis Scott, Bruno Mars, Chris Stapleton sau Meek Mill.

Inspiraţia acestui disc a venit de la primul material muzical al lui Sheeran de dinainte să semneze cu o casă de discuri, EP-ul din 2011 "No. 5 Collaborations Project". Ed Sheeran se aflv în plin turneu european, care îl va aduce în România pe 3 iulie. Artistul concertează la Arena Naţională şi mai sunt disponibile doar bilete de la 299 lei şi 399 lei.