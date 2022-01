Royksopp - The Ladder

Grupul norvegian şi-a activat contul de Instagram în decembrie 2021, începând o serie de teasere cu privire la un proiect viitor şi încurajând fanii să apese pe butonul "R" pentru a rezolva puzzle-uri pe site-ul oficial. Ele activau crâmpeie de piese noi. "The Ladder" este o melodie plină de sintetizatoare calme, într-o octavă joasă, care le face grave şi melancolice. Videoclipul visualizer este regizat de Jonathan Zadawa.

În el vedem figuri abstracte pe care nu le putem asocia cu o formă definită. Vine în minte un peşte din sticlă, din genul celor care se puneau pe televizor, dar unul mult mai psihedelic şi neregulat ca format. E un sunet foarte "cosmic" pentru acest single, care nu are aspiraţii de hit, de timp de difuzare la radio şi TV, ci e doar Royksopp creând muzică aşa cum doreşte, fără oprelişti şi convenţii.

Ultimul album complet nou lansat de Royksopp a fost "The Inevitable End" din 2014, iar între timp formaţia nordică a lansat remixuri, colaborări şi "lost tapes" pe parcursul anilor. Fanii se temeau că "The Inevitable End" a fost finalul acestui proiect muzical şi magnum opus-ul duo-ului norvegian, dar iată-i pe artişti revenind la 8 ani distanţă. De fapt a fost un "adio" pentru formatul tradiţional de album. În 2016 avea să apară piesa "Never Ever", care a confirmat fanilor că trupa este încă activă.

Royksopp este activă din 1998, iar formaţia compusă din Svein Berge şi Torbjorn Brundtland are la activ două nominalizări la premiile Grammy. Are 4 albume consecutive care au ajuns pe locul întâi în ţara sa de baştină. Abordează genuri precum ambient, house music şi synth pop. Cel mai mare hit al celor de la Roysopp rămâne "What Else is There", care datează din anul 2007. Şi piesă cu Robyn "Do It Again" a avut succes, iar fanii apreciază şi track-urile "So Easy" şi "I Had This Thing".