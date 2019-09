Noul videoclip "all the good girls go to hell" al lui Billie Eilish vine împreună cu un mesaj de conștientizare a problemelor grave cu care ne confruntăm, artista invitând oamenii în stradă.

"Sunt milioane de oameni din întreaga lume care cer ca liderii noștri să acorde atenție. Pământul nostru se încălzește într-un ritm fără precedent, ghețarii se topesc, oceanele noastre se ridică, fauna noastră sălbatică este otrăvită și pădurile noastre ard. Pe 23 septembrie, ONU va găzdui Summit-ul pentru acțiuni climatice din 2019 pentru a discuta despre cum să abordăm aceste probleme. Ceasul ticăie. Vineri, 20 septembrie, și vineri, 27 septembrie, puteți să vă faceți auzită vocea. Transmiteți mesajul acesta în stradă", scrie Billie în descrierea clipului, folosind hashtag-ul #climatestrike.

Single-ul "all the good girls go to hell" se regăsește pe albumul de debut al lui Billie, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", material ce a cucerit topurile de profil. Discul s-a plasat pe prima poziție în topul general Billboard 200, înregistrând vânzări de 313.000 de unități în prima săptămână.

Billie Eilish este un fenomen global, captând atenția publicului încă de la apariția primei sale piese, "ocean eyes". Melodia a fost urcată pe Soundcloud când Billie avea doar 13 ani, devenind virală în 24 de ore.