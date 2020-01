Pet Shop Boys face muzică pop/dance de aproape 4 decenii, iar duo-ul rămâne la fel de fresh ca la început, chiar dacă vorbim de hexagenari. Neil Tennant şi Chris Love au compus o piesă dance-pop cu elemente de synthpop şi s-au distrat de minune pe "Monkey Business". Acest single provine de pe recent lansatul album "Hotspot", un tribut muzical pentru oraşul Berlin. Oraşul german a inspirat mulţi artişti de-a lungul deceniilor, de la David Bowie şi Iggy Pop la Chris Corner de la IAMX.

"Hotspot" este un LP jucăuş, care abordează teme uşoare, precum plimbări prin Berlin, lângă lacul Schlachtensee, o prăjitură foarte bună în Zehlendorf. Ai zice că sunt activităţi specifice unor hexagenari cum sunt cei din Pet Shop Boys, dar apoi găsim referinţele la Friedrichshain, cartierul cu petreceri şi dezmăţ al capitalei germane. Acolo techno-ul e în continuare ca la el acasă şi Pet Shop Boys încă sunt în vogă, chiar şi sub formă de remixuri.

Pe lângă flirtul cu anii '80, artiştii s-au întors chiar la disco-ul anilor '70, alimentat de multă şampanie şi petreceri. Videoclipul "Monkey Business" este un fel de "YMCA" combinat cu "Soul Train" şi include o mare bătălie în dansuri pe ringul cel colorat. Dansatorii au toate vârstele posibile, vedem şi marinari, transgenderi, modele plus size şi domni bine îmbrăcaţi cu narcotice la îndemână. "Hospot" este albumul cu numărul 14 pentru Pet Shop Boys şi a fost înregistrat alături de Stuart Price, câştigător de premii Grammy şi mare fan al duo-ului.

Single-ul principal de pe LP este "Dreamland" o colaborare cu Olly Alexander, solistul Years and Years, iar aici tema nu este despre party, ci despre politică şi Brexit. Sunt şi câteva track-uri melancolice şi altele euforice precum "Monkey Business". Pet Shop Boys a debutat în anul 1981 şi a abordat genuri muzicale ca synth pop, dance pop, EDM, art pop şi new wave. Cel mai mare hit rămâne "Go West".