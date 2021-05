Compusă de Anatolie Chiriac alături de Grigore Vieru, "Orele" este o piesă ce te duce cu gândul la importanța timpului, dar și la cât de prețioase sunt momentele petrecute alături de persoana iubită.

"Această piesă e trecută prin timp, cu versuri scrise de marele poet Grigore Vieru și cântată de mulți artiști până acum: Anastasia Lazariuc, Sofia Rotaru, Silvia Chiriac și alții. Am demonstrat că valorile și dragostea peste ani se cântă la fel, pe ritmuri de latino și cu inima înflăcărată. <<Orele>> este o piesă fierbinte, care mă duce cu gândul la mare, sub un soare arzător. Mi se pare actuală, chiar dacă are o istorie atât de bogată în spate. Nu obosesc să o ascult în mașină, în duș, în studio și abia aștept să o cânt și pe vreun platou de dans, iar colaborarea cu Cleopatra face această piesă și mai specială. De la fetița care-l aștepta pe Ghiță la portiță, s-a tranformat într-un adevărat artist care e gata să ofere lumii pasiunea ei", a declarat Pasha Parfeni.