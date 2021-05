Finaliștii "Te cunosc de undeva!" au fost Radu Ștefan Bănică, Liviu Vârciu & Andrei Ștefănescu, Raluka & Ana Baniciu, Pepe și Romică Țociu & Adriana Trandafir. Artiștii au făcut un adevărat spectacol în finala celui de-al 16-lea sezon și s-au luptat pentru premiul de 15.000 pus în joc.

Adriana Trandafir și Romică Țociu au obținut cel mai mare punctaj al serii și au fost declarați învingătorii celui de-al 16-lea sezon:

"Se poate muri în direct? Această sumă de 15 mii de euro nu înseamnă nimic față de câte 15 mii de emoții am avut, câte 15 mii de vieți am trăit cu toții. Acest premiu nu este al nostru, este al întregii echipe, este al întregii țări care, de fapt, a fost alături de noi ca această emisiune să reziste. Acest premiu este al celor care au nevoie de asemenea gesturi mari de iubire", a declarat Adriana.

Vădit emoționat, Romică a spus:

"Împart acest premiu cu toți colegii mei. E munca și a lor, și a voastră. Nu m-am gândit niciodată că am să câștig marele premiu la <<Te cunosc de undeva!>>. Am venit cu bucurie pentru că îmi place să joc, îmi place să mă transform, îmi place să fiu vesel, îmi place să fiu printre oameni".

Adriana și Romică au donat premiul unei cauze nobile. Banii îl vor ajuta pe David, un băiețel de 8 ani care are o boală rară. Copilul a suferit deja nouă operații și trebuie să se pregătească pentru cea de-a zecea.

Clasamentul finalei "Te cunosc de undeva!", sezonul 16:

Locul 1 - Adriana Trandafir & Romică Țociu

Locul 2 - Pepe

Locul 3 - Ana & Raluka

Locul 4 - Liviu & Andrei

Locul 5 - Radu Ștefan Bănică

Pe lângă interpretările finaliștilor, ce au fost punctate, și colegele lor - Emilia Popescu, Cristina Vasiu și Mirela Vaida - au creat momente artistice alături de invitaţi speciali. Mai mult, acestea le-au și acordat puncte finaliștilor, alături de jurații show-ului, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

Transformările finaliștilor de la "Te cunosc de undeva!" #16

Radu Ștefan Bănică: Gene Kelly - Singing in the Rain

Adriana Trandafir & Romică Țociu: Liza Minnelli & Joel Grey - Money

Liviu Vârciu & Andrei Ștefănescu: Elvis Presley & Freddie Mercury - Jailhouse Rock

Pepe: Whoopi Goldberg - Get up off a that thing/Dancing in the street

Raluka & Ana Baniciu: Cher & Meryl Streep - Super Trouper

Celelalte momente ale serii:

Mirela Vaida & Taraful Silvian Voicu

Cristina Vasiu - cover "The Best"

Emilia Popescu - monolog