OneRepublic - Someday

"Someday" este compusă de Josh Varnadore, Steven Mudd, Tyler Spry, Brent Kutzle, Ryan Tedder și vorbește despre importanța relațiilor umane. Fie că ne referim la familie, prietenie sau iubire, conexiunile interumane cântăresc mai mult decât orice bun material.

Piesa se găsește pe cel de-al cincilea album al formației. Denumit "Human", discul a fost lansat pe 27 august, fiind precedat de single-urile "Rescue Me", "Somebody To Love", "Wanted", "Didn't I" și "Better Days".

Tracklist "Human" (deluxe):

Run Distance Someday Didn’t I Rescue Me Savior Take Care of You Forgot About You Somebody to Love Wanted Take It Out On Me Better Days Wild Life Ships + Tides Someday (Acoustic) Lose Somebody

Lansată la începutul anilor 2000, trupa OneRepublic a avut un parcurs impresionant, ajungând să se plaseze astăzi printre cele mai apreciate nume ale curentului pop-rock internațional. Trupa s-a născut în 2002 la inițiativa solistului Ryan Tedder și a chitaristului Zach Filkins, bucurându-se de notorietate încă de la debut, mai ales în cadrul unor platforme online de muzică.