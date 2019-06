"Aren’t we all just looking for a little bit of hope these days?/Looking for somebody we can wake up with?", cântă solistul Bastille în noul videoclip regizat de Crooked Cynics. "Those Nights" surprinde, astfel, acele momente de luciditate de după petreceri ce nu se termină bine.

Noul single al formației va fi inclus pe albumul "Doom Days", așteptat pe piață pe 14 iunie. Intrigantul titlu al celui de-al treilea disc al trupei a fost explicat recent într-un interviu pentru NME.

"Am vrut să explicăm foarte clar de ce anume încercăm să scăpăm. Deci dacă albumul este despre o noapte în oraș și este despre escapism, cred că am ajuns la finalul procesului și am simțit că e important să identificăm foarte clar cu ce fel de anxietăți moderne avem de-a face. Unele dintre ele se simt ca și cum ar fi cu adevărat serioase și apăsătoare, iar unele dintre ele sunt ridicole și comune" , a detaliat Dan Smith.

Dan Smith (voce, percuție, clape, producție), Chris Wood (tobe, voce secundară), Kyle Simmons (clape, percuție, bas, voce secundară, sintetizatoare) și Will Farquarson(bas, clape, chitară acustică, voce secundară) au avut un parcurs interesant într-o industrie muzicală pavată cu bine știute căi de acces. Aventura Bastille a început în 2010 în Londra, la cârma trupei fiind Dan Smith. Piesele erau compuse și produse de acesta, primele single-uri lansate - "Flaws" și "Icarus" - beneficiind de susținerea unei case de discuri independente: Young & Lost Club.

Bastille a început să facă furori ceva mai târziu, prin intermediul platformelor YouTube și MySpace. Baza de fani câștigată online a crescut treptat, asigurând formației locuri în line-up-ul unor festivaluri precum Glastonbury, Isle of Wight și Blissfields.

Deși scopul trupei nu a fost de a ajunge în mainstream, inevitabilul s-a produs. Soundul lor indie-pop a prins foarte bine, single-ul "Pompeii" depășind pragul de 2 milioane de copii vândute în Marea Britanie.

A urmat, în 2016, albumul "Wild World", ”o reflecție sinceră și personală asupra lumii”, în descrierea solistului Dam Smith. Discul s-a plasat pe primul loc în topul albumelor din UK.