MIRA x Mario Fresh - Deziubește-mă

"Deziubește-mă" marchează o premieră din punct de vedere muzical, fiind primul single din România lansat în format Dolby Atmos pentru ca publicul să aibă parte de o experiență binaurală completă, bazată pe claritate și sound multidimensional.

Piesa dezvăluie o poveste sensibilă despre inimi frânte captive în propriile sentimente și amintiri. Single-ul este însoțit de un videoclip cu un final neașteptat și pasional. Într-un film al unei iubiri ce cândva însemna totul, protagoniștii clipului sunt MIRA și Mario Fresh care joacă rolul cuplului ce caută iubirea chiar și atunci când cel mai mic dram de încredere dispare.

"<<Deziubește-mă>> este prima piesă ce se va regăsi pe cel de-al doilea album al meu, material ce va fi format doar din colaborări. Am emoții uriașe, sincer să vă spun, pentru că am ocazia să colaborez cu artiști pe care îi admir și totodată nu mai am răbdare până când lansez fiecare single în parte. <<Deziubeste-mă>> este o piesă foarte dragă mie. Simt că rezonez cu ea foarte puternic, iar vocea lui Mario nu face decât să transforme piesa într-una și mai specială. La filmări ne-am comportat ca niște actori adevărați așa că ne-am luat rolul în serios. Am avut multe emoții când am filmat, dar într-un final am făcut totul de dragul artei, ca să spunem așa", a declarat MIRA.