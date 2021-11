Post Malone and The Weeknd - One Right Now

În egală măsură "John Wick" plus acţiunea care se repetă la infinit în jocul "Deathloop", acest videoclip îi prezintă în antiteză pe protagonişti. Post Malone este îmbrăcat într-un trenci de mafiot, alb complet şi mânuieşte o mitralieră, în vreme ce The Weeknd foloseşte un SMG şi e îndemânatic şi cu grenadele. Cei doi îşi aduc armatele de oameni în negru la confruntare şi luptele sângeroase amintesc de filmele lui John Woo.

Trebuie să recunosc că "One Right Now", o piesă suavă la bază nu prea se potriveşte cu videoclipul cel sângeros. Artiştii cântă despre dragoste, despre "baby mama" şi refuzul de a intrat în relaţii fără viitor şi a te juca cu sentimentele cuiva după multă suferinţă. Sintetizatorul de anii '80 este vedeta ascunsă a acestei piese, alături de sample-urile vocale remixate din fundal. Noul clip este regizat de Tanu Muino. Aceasta a mai regizat clipuri pentru Katy Perry şi Rosalia, dar şi pentru Cardi B, Normani şi Lizzo.

În ultimele luni The Weeknd a lansat piesele "Take My Breath" şi "Moth to a Flame", iar acum pregăteşte al cincilea album, care aduce şi o schimbare de imagine. Personajul bandajat din "After Hours", albumul lansat în martie 2020 a dispărut, iar Abel este acum metamorfozat din nou în starul R&B canadian suav pe care îl ştiam deja, parcă mai matur şi mai puţin prins în vârtejul vieţii de noapte.

"One Right Now" este un track produs de Louis Bell, Brian Lee şi Andrew Boloki şi este prima colaborare dintre Posty şi The Weeknd. Piesa lansată pe 5 noiembrie a sărit deja de 100 de milioane de stream-uri. Post Malone pregăteşte la rândul său un nou album, succesorul lui "Hollywood's Bleeding" din 2019. A lansat deja un single numit "Motley Crew" în iulie, cu un videoclip în care apare chiar Tommy Lee, toboşarul Motley Crue.