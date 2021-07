Maneskin - I Wanna Be Your Slave

Maneskin continuă să producă titluri în presa internațională. După controversa cu droguri, ce a fost clarificată rapid, trupa italiană se confruntă de această dată cu un conflict mocnit, ce a izbucnit inițial după câștigarea festivalului Sanremo, revenind ulterior după succesul de la Eurovision 2021.

În luna martie, când Maneskin era declarată câștigătoarea renumitului festival din Italia, apăreau primele acuzații de plagiat la adresa piesei "Zitti E Buoni", la momentul respectiv indicându-se asemănări între această melodie și piesa "F.D.T", a lui Antony Laszlo. Sony Music, după o atentă analiză, a respins acuzațiile, însă acest verdict nu i-a ținut feriți de critici pe membrii formației italiene. După câștigarea trofeului Eurovision 2021, o nouă acuzație de plagiat le-a umbrit victoria. Joris Lissens, vocalist al trupei olandeze The Vendettas, a declarat la un post de radio că italienii de la Maneskin au plagiat "Zitti E Buoni" după un hit de-al lor din 1994, intitulat "You Want it, You’ve Got it".

Victoria De Angelis: "Sincer, nu am mai auzit această piesă (You Want it, You’ve Got it)"

Chiar dacă acuzațiile nu ajuns (încă) într-o instanță de judecată, basista trupei Maneskin, Victoria De Angelis, a dorit să clarifice situația. Potrivit postului de știri francez BFM TV, italienii nu știau de existența hitului "You Want it, You’ve Got it", explicând că deși există "similitudini" între piesa lor și cea a olandezilor, riff-ul care face ca cele două compoziții să semene este, de fapt, destul de comun.

"Sincer, nu am mai auzit această piesă (You Want it, You’ve Got it). Poate că sunt similitudini, dar e doar un riff rock puternic, unul foarte simplu. Dacă asculți întreaga piesă, poți observa că este complet diferită de a noastră. Nu am copiat pe nimeni. Am compus piesa asta acum 5 ani, când am început să cântăm împreună. Nici măcar nu știam de trupa asta (cu referire la The Vendettas)!", a declarat Victoria.

Până la stabilirea unui verdict cu privire la aceste acuzații, trupa Maneskin se menține ocupată. Trupa lucrează deja la un nou album, despre care găsiți mai multe detalii aici.