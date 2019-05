Lucia ajungea cunoscută publicului în 2012. "Silence", cover-ul single-ului The MOOoD, devenea atunci viral, propulsând-o pe artista în vârstă de doar 17 ani în atenția unui public dornic să afle cât mai multe despre ea.

Impulsionată de avalanșa de reacții pozitive, Lucia a continuat să aprofundeze pasiunea ei pentru muzică. Treptat, pasiunea a devenit carieră, iar aceasta și-a găsit traiectoria pe făgașul muzicii underground, fanii descoperind cu fiecare nouă piesă, concert și album un artist în plină dezvoltare. Stilul muzical a evoluat de la un proiect la altul, constantă rămânând emoția transmisă.

Văzută doar pe scenă sau în online, Lucia ar putea părea un artist ușor intangibil, când de fapt misterul ce-o învăluie se datorează propriei timidități. Ea nu este "această doamnă sofisticată", așa cum este uneori percepută din exterior, ci pur și simplu o adolescentă sensibilă și "zăpăcită", așa cum ni s-a recomandat cu prilejul vizitei sale în redacția InfoMusic. Cei care vor avea curiozitatea de a o cunoaște dincolo de aparițiile scenice, îi vor descoperi și prezența caldă și simțul umorului, ce-i întregesc personalitatea.

Elementul cheie, ce unește latura artistică a Luciei de cea personală, este sensibilitatea. O sensibilitate pentru care simte uneori că este blamată.

"Mi se pare că avem în cultura noastră împământenită chestia asta: <<Keep a straight face.>> Te duci la muncă, îți faci treaba, te duci acasă, nu trebuie să știe nimeni ce te doare, ce simți, nu interesează pe nimeni. Cred că ăsta e cuvântul cel mai bun. Ești cumva educat să crezi că nu interesează pe nimeni. Oamenii care se expun foarte mult sunt judecați și ajungi să te judeci și tu pe tine. E un cerc din ăsta vicios", ne-a detaliat Lucia .

De la această observație a căpătat contur ideea piesei "Catastrophe", o melodie ce se diferențiază de toate celelalte track-uri de pe albumul "Samsara". Aceasta este și piesa preferată a Luciei de pe noul disc, mărturisindu-ne că e o melodie care "s-a scris singură" și de care nu crede că se va plictisi prea curând.

"Sincer, nici nu știu cum am compus-o. Țin minte că m-am pus la pian, am cântat de două ori piesa, cumva în varianta în care există acum. Și versurile au venit foarte repede, și linia melodică a venit foarte repede. A fost genul de piesă care s-a scris singură."

Pentru prima oară, Lucia a fost implicată și în procesul de producție, "Catastrophe" în forma sa finală căpătând cu totul alte rezonanțe, comparativ cu versiunea demo de voce-pian.

"Am lucrat cu Dan Georgescu, Alexei Țurcan și Robert Acsintoaie. Este pentru prima dată când lucrez cu producători care mă includ cumva în procesul de creație, care îmi cer input-ul și îmi cer părerea. A fost foarte fain să lucrez cu ei și ”Catastrophe” a pornit de la o idee pian-voce, așa cum pornesc majoritatea. Și ce-a ajuns de la demo pian-voce până la varianta finală, pe mine m-a surprins și mi-a plăcut atât de mult. E ceva la care nu m-aș fi gândit niciodată."

Pentru videoclipul melodiei, Lucia a colaborat cu o fostă colegă de liceu, ce i-a propus întregul concept creativ.

"Am lucrat cu Ana și Sorin Lăția, Ana fiind o fostă colegă de liceu, care a venit la mine cu propunerea asta. M-a întrebat cum ar fi să lucrăm împreună, să facem un videoclip. Ideea a fost tot a ei, conceptul a fost al ei, ea a regizat totul și a scris totul de la început până la sfârșit."

Încântată de rezultat, Lucia ne-a descusut puțin din intriga clipului. Întregul fir epic a fost țesut pe marginea unei întrebări ce i se adresează constant: <<OK, dar tu ce lucrezi de fapt?>>.

"Oamenii din jur privesc profesiile din domeniul artistic ca nefiind job-uri reale. Mă lovesc de chestia asta foarte des, de oameni care mă întreabă: <<OK, dar tu ce lucrezi de fapt?>>. La un moment dat, când ți se spune chestia asta constant, ajungi și tu să crezi asta și ajungi și tu să crezi că nu e ok să fii o persoană sensibilă, nu e ok să fii o persoană care-și expune emoțiile, pentru că ăsta e cumva un tabu al societății în care trăim.

E o luptă între tine și oamenii care-ți spun ție că nu e ok. Până la urmă, concluzia piesei și cumva esența piesei e că deși unii oameni pot crede că tu ești o catastrofă, tu știi ce e în interiorul tău. Și nu e greșit să-ți expui sentimentele."