Noul videoclip al piesei "Friends" pare a fi o invitație la concertele artistei britanice, publicul având ocazia de a o revedea pe scenă după o pauză îndelungată. Prima parte a turneului lui Dido s-a încheiat în iunie, artista urmând să revină pe scenă la final de octombrie, când va concerta în orașe ca Buenos Aires, Rio De Janeiro, Amsterdam, Manchester.

"Still On My Mind", LP-ul pe care se regăsește piesa "Friends", este cel de-al cincilea album de studio al lui Dido. Albumul a fost realizat în colaborare cu fratele ei, Rollo, parte a trio-ului Faithless.

Artista a povestit într-un interviu pentru Forbes că de la această colaborare cu Rollo a pornit, de fapt, totul.

"Am vrut să simt din nou ceea ce simțeam la început și așa s-a născut albumul acesta. Suntem eu și fratele meu făcând muzică împreună", a detaliat Dido.

Noul album a fost lansat pe 8 martie, de pe material fiind promovate anterior piesele "Hurricanes", "Give You Up" și "Take You Home".

Dido este una dintre cele mai apreciate artiste britanice. Albumul ei de debut, "No Angel", a fost lansat în 1999 și s-a vândut în peste 21 de milioane de copii la nivel internațional. La fel de bine primit a fost și următorul disc, "Life for Rent", acesta fiind certificat cu platină de șapte ori. Albumul a inclus hiturile "White Flag" și "Life for Rent". Dido are în palmares și o nominalizare la Oscar, pentru piesa "If I Rise", de pe coloana sonoră a filmului "127 Hours".