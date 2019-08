Ariana Grande ne arată în noul videoclip "boyfriend" latura mai puțin plăcută a unei relații, apelând la umor pentru a sublinia accesele de gelozie care apar atunci când nu există încredere și loialitate. Artista a explicat mesajul piesei sale pe Twitter.

"Oamenii vor să simtă iubirea, dar nu vor să-și definească relațiile"

"Am vrut să realizăm ceva încurajator, care să capteze acel sentiment de frică de a te arunca și a avea încredere, frică de a fi rănit sau acea senzație pe care o ai când simți că nu vei reuși să fii tot ceea ce-și dorește cealaltă persoană...si e totodată despre ceea ce simți atunci când ești foarte îndrăgostit de cineva. Mi se pare că această piesă captează o temă comună în viețile foarte multor persoane pe care le cunosc! Oamenii vor să simtă iubirea, dar nu vor să-și definească relațiile și au probleme în a se dedica complet sau a avea încredere sau nu-și îngăduie cu adevărat șansa de a se îndrăgosti complet de cineva. Deși își doresc asta", a detaliat artista.

Noul single "boyfriend", lansat alături de Social House, vine după alte două colaborări, cu Victoria Monét pentru "MONOPOLY" și cu 2 Chainz pentru "Rule the World".

Social House, ce-i reunește pe Michael “Mikey” Foster și Charles “Scootie” Anderson, pregătesc lansarea EP-ului de debut "Everything Changed".

Ariana Grande este o cântăreață, compozitoare și actriță americană. Artista a fost nominalizată la Grammy de șase ori, în 2016 revista Time incluzând-o în lista "Cei mai influenți 100 de oameni din lume".

"thank u, next", cel mai recent LP și cel de-al cincilea album al Arianei, reunește single-urile de succes - "imagine", "thank u, next", „break up with your girlfriend, I'm bored" și "7 rings", dar și alte nouă piese originale, care completează în mod magistral povestea materialului. Discul a debutat pe prima poziție în clasamentul Billboard 200, artista doboarând și recordul pentru cele mai multe piese (11) aflate simultan în top 40 Billboard Hot 100.