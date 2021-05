Cele peste 2 miliarde de vizualizări, miile de concerte și piesele cântate în lumea întreagă fac din Fly Project unul dintre cei mai iubiți artiști români, în țară și pe plan internațional. După o perioadă în care focusul principal a fost pe creație, Fly Project începe acum seria de lansări ale pieselor produse în studioul United States Of Music, deținut de Tudor Ionescu (Fly Project).

Clipul, produs de echipa NGM, completează perfect ideea piesei, cu un scenariu original și creativ, dar și cu o desfășurare de forțe. Un magazin construit în doar 24 de ore, multă culoare și niște personaje feminine, extrem de sexy și provocatoare, nu fac decât să accentueze atmosfera piesei.

"Nu am suferit nici de frig, nici de foame, totul a mers ca uns; am tras 12 ore, ceea ce pentru un clip consider, din experiență, că este chiar foarte decent. Am avut o echipă organizată, care s-a mișcat foarte bine, eu doar m-am prezentat la cadru", a adăugat Tudor.