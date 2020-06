În videoclipul "A Litlte Bit Off" îi vedem pe artiştii din trupă dezorganizaţi şi despărţiţi de multe sute de kilometri din cauza pandemiei. Vedem un storyboard cu planurile iniţiale pentru videoclip, în vreme de solistul Ivan Moody se plimbă printr-un Las Vegas părăsit. Ceilalţi membri ai trupei joacă şah, având în minte spectrul personajelor animate din clipul original. Basistul şi chitaristul sunt cei care joacă şah, reprezentând eterna bătălie între Dumnezeu şi Îngerul Morţii.

Noua piesă este catchy, are un aer uşor country şi e foarte uşor de fredonat. Acesta este un single de pe albumul "F8", care a debutat la finalul lunii februarie. Alte single-uri de pe LP sunt "Inside Out", "Full Circle", "Living the Dream" şi "Brighter Side of Grey". Compus şi înregistrat între mai şi octombrie 2019, acest disc a fost descris ca "o renaştere a trupei", conform chitaristului Zoltan Bathory. A sosit la puţin timp după "And Justice for None" din 2018.

Chitaristul Zoltan Bathory a explicat astfel noul proiect video:

Albumul nostru "F8" a ieşit la momentul ideal, fix când Covid-19 s-a ciocnit cu societatea vestică şi în mod evident toate atenţia a fost direcţionată spre pandemie. Ne-a pus într-o situaţie dificilă, în care pe de o parte aveam cel mai bun album înregistrat de noi vreodată, dar era insensibil să promovezi un disc la potenţial maxim, atunci când lumea murea peste tot, afacerile se închideau şi economia ajungea în şanţ. De vreme ce afectează toate evenimentele publice şi turneele au fost anulate pentru cine ştie cât, artiştii au devenit şi ei victime ale pandemiei. Aşa că am decis să facem clipul o reprezentare a acestor vremuri fără precedent şi să subliniem totul cu nişte umor.

Five Finger Death Punch a început anul 2020 cu un turneu european, alături de Megadeth şi Bad Wolves. Apoi a trebuit să anuleze turneul din SUA, mutând concertele în septembrie, din cauza pandemiei. Acest videoclip cu elemente umoristice poate aminti fanilor de "Sham Pain", care ne-a făcut să râdem în 2018.