Muzica și versurile piesei "Ador" sunt semnate de Ștefan Mihalache, iar videoclipul plin de dinamism, în regia lui Alex Volintiru, redă o poveste de dragoste pasională pe beat-uri dance.

"Pe Elianne am cunoscut-o când înregistra alături de Connect-R. Mi-a plăcut foarte mult energia ei și timbrul vocal. Cred că are foarte mult potențial, iar în momentul în care am auzit-o fredonând refrenul piesei "Ador", am fost convins că vocea ei completează cel mai bine mood-ul piesei", declară DJ Sava.

"Mesajul și primele acorduri ale piesei "Ador" au aprins viguros ceva în interiorul meu. Acest proiect a luat naștere prin intermediul lui DJ Sava, care a reușit să adune echipa potrivită pentru a ajunge la produsul final. Cu ocazia aceasta, le mulțumesc tuturor pentru efortul și devotamentul lor. Sper să mai lucrăm în viitor, iar piesa sper să se bucure de succesul pe care îl merită", mărturisește Elianne.