DJ Sava - Dam Dam Daram

"Dam Dam Daram" este o melodie fresh care te duce cu gândul la zilele însorite de vară. Compus de către DJ SAVA alături de Cătălin Tamazlicaru, Tam Woods, Alex Antonescu și Răzvan Dediu, "Dam Dam Daram" este single-ul pe care cu siguranță îl vei ține pe repeat.

"<<Dam Dam Daram>> este cel mai nou single pe care vi-l prezint, penultimul pe care îl lansez anul acesta. Deși ne apropiem rapid de sezonul rece, mi-am dorit ca muzica mea să vă inspire și să vă facă să visați în continuare la distracție, soare, plajă și atmosfera aceea tare pe care o întâlniți la petrecerile de la malul mării", a declarat DJ Sava.

DJ Sava a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Dj-ul a lansat hituri precum "I Like The Trumpet", "Aroma" și "Love You" (alături de Raluka), "Bailando" (alături de Hevito), "Love in Dubai" (alături de Faydee), "I Loved You" (alături de Irina Rimes), "Dulce Amar (alături de Alina Eremia), "Tenerife (alături de Misha), "Coco Bongo" (alături de Olga Verbițchi), care au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și care au cucerit atât publicul din România, cât și de peste hotare. Alături de Sore a lansat "I'm Gonna Miss You", un single cu versuri în limba engleză, cu beat-uri nostalgice și un refren ce rămâne întipărit în minte, iar recent a adus "Playa Paraiso" în playlist-uri.