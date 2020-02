Coldplay continuă să transmită optimism, așa cum o face de fiecare dată, chiar și atunci când mesajul are o încărcătură emoțională mai apăsătoare. Cu piesa și videoclipul "Champion Of The World" trupa ne reamintește cât de important este să nu uităm de copilul din noi, indiferent de cât de grele ni s-ar părea anumite momente din viață.

"Acest videoclip este despre puterea magică pe care o au copiii de a evada din realitate și a intra în propria lor lume", a detaliat regizorul Chloe Bailly, ce reușește să creeze în noul clip Coldplay o impresionantă lume imaginară în care protagonistul Chris Martin evadează.

După un parcurs aventuros pe scena muzicală, ce a bifat 7 premii Grammy, peste 100 de milioane de albume vândute și un număr record de concerte de headliner pe scena de la Glastonbury, Coldplay susținte că nu mai are năzuințe. Așa se văd lucrurile din interiorul formației, potrivit lui Chris Martin, care a vorbit deschis despre asta într-un interviu cu Q Magazine.

După ultimul turneu, încheiat în 2017, Chris a ajuns să se întrebe: "OK, am ajuns în acest loc, avem aceste reușite obținute pe plan profesional, acum ce vom face cu toate astea?"

A ajuns la concluzia că "nu a mai rămas nimic de atins în materie de aspirații carieristice". În acest moment, din perspectiva sa, "jobul lor este să traducă piesele pe care le primesc și să fie prezenți și de ajutor pentru oameni, dacă ei își doresc asta".